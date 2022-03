Un incendie détruit un atelier dans le quartier des Charmilles à Genève

Un atelier de menuiserie situé dans un site industriel du quartier des Charmilles à Genève a été détruit par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi.

Les pompiers ont été avertis lundi à 00h56, a indiqué à l'agence de presse Keysonte-ATS le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS). Arrivés sur place deux minutes plus tard, ils ont pu contenir les flammes et éviter qu'elles ne s'étendent aux autres ateliers, a-t-il précisé. Le feu était sous contrôle vers 03h30.

Les pompiers devaient rester déployés pendant plusieurs heures pour surveiller le site et éteindre d'éventuels nouveaux départs de feu, selon M. Millot. L'intervention a été menée par 20 pompiers professionnels et cinq véhicules, ainsi que dix pompiers volontaires et deux de leurs véhicules. (ats)