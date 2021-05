L'assassin de la jeune médecin condamné à Genève

Le rappel des faits

La nuit du 14 mars 2018, la jeune médecin âgée de 26 ans rentrait chez elle après une journée de travail. L'assassin l'a suivie et s'est introduit dans son appartement, où il l'a frappée avec acharnement au visage et sur le corps et l'a violée. Il l'a ensuite étranglée. L'homme ne connaissait pas la victime.