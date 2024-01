Pollution: Genève a mesuré la qualité de l'air près de l'aéroport

L'Etat de Genève a évalué la qualité de l'air à proximité de l'aéroport et des routes à grand trafic, et les résultats sont qualifiés de «rassurants».

Plus de «Suisse»

Des mesures ciblées visant à évaluer la qualité de l'air à proximité de l'aéroport et des routes à grand trafic ont été effectuées par l'Etat de Genève. Une station de mesure mobile a été placée entre mai 2022 et avril 2023 le long de la route de Saint-Julien, à Plan-les-Ouates, et une autre entre juin 2022 et juin 2023 chemin Edouard-Sarasin, au Grand-Saconnex, à quelques centaines de mètres de la piste d'atterrissage. Après analyse, les résultats s'avèrent rassurants.

Stations de mesure de la qualité de l'air utilisées à proximité de l'aéroport de Genève Image: Etat de Genève

Mêmes données que les autres stations

Les données récoltées ne s'écartent pas de celles issues des stations de référence cantonales pour le suivi de la qualité de l'air. L'Etat de Genève explique que pour les polluants mesurés, aussi bien à Plan-les-Ouates qu'au Grand-Saconnex, les dernières analyses effectuées ne mettent pas en évidence une influence significative sur la qualité de l'air d'une localisation à proximité de l'aéroport ou de cette voie marquée par un trafic routier important.

Elles respectent les valeurs limites annuelles disponibles, pour le dioxyde d'azote ainsi que pour les particules fines PM10 et PM2.5. Ce constat confirme les conclusions des trois campagnes déjà réalisées à Genève sur d'autres sites dans des contextes comparables. (ats/cru)