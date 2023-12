Keystone

Un jet privé sort de la piste et bloque le trafic à Genève Aéroport

Un jet privé est sorti de la piste à Genève Aéroport mercredi en fin d'après-midi et s'est embourbé dans l'herbe. La piste a été fermée et le trafic, complètement interrompu entre 17h45 et 21h45 environ.

L’aéroport de Genève a dû fermer ses portes mercredi en deuxième partie d'après-midi. En cause: un jet privé qui s'est embourbé dans l'herbe sur la zone de sécurité de la piste.

«Durant sa traversée, l'avion a mordu sur l'herbe et ses roues se sont enlisées en raison des mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours», l'indique le porte-parole de Cointrin, Ignace Jeannerat. Une grue a été nécessaire pour soulever le jet.

Près de 100 vols impactés

Le trafic aérien a été complètement interrompu entre 17h45 et 21h45 environ. Près de cent vols ont été impactés. La plupart des avions qui devaient décoller de Genève ont été annulés, tandis que ceux qui devaient atterrir ont été déroutés vers d'autres aéroports, annulés ou encore retardés.

Des informations étaient annoncées par Genève Aréoport pour 20h00, puis 21h00. A 21h45, moins de dix vols venaient de partir ou allaient décoller et une dizaine étaient annoncés à l'arrivée, avec plusieurs heures de retard. (ats)