Les employés des TPG à Genève ont prévu une grève le 31 janvier

Des employés grévistes des TPG font un piquet de grève en octobre 2022. Keystone

Les employés des transports genevois veulent la revalorisation salariale et d'autres améliorations qui touchent notamment les tranches horaires et la formation. Une grève avait déjà eu lieu en 2022.

A Genève, les syndicats ont déposé jeudi un préavis de grève aux TPG pour le mercredi 31 janvier. Les employés syndiqués demandent notamment une revalorisation salariale et des postes supplémentaires pour remplacer les conducteurs absents. Un nouvel échange avec la direction est prévu avant cette échéance.

Parmi les revendications des syndicats: une hausse salariale entre 1,2 et 1,5% et des postes supplémentaires, entre 50 et 70, pour la «réserve conducteurs», soit des chauffeurs appelés au dernier moment pour combler les absences.

De son côté, la direction relève que la consultation menée par les syndicats sur le préavis de grève a «mobilisé uniquement une partie des affiliés, qui ne représente par la majorité du personnel».

Elle confirme sa volonté de poursuivre le dialogue et de rependre rapidement les négociations tout en précisant qu'un plan ambitieux pour l'engagement de nouveaux conducteurs est prévu pour 2024.

Les discussions entre la direction des TPG et les syndicats ont toutefois abouti sur un point: une indexation des salaires de 1% pour 2024. Mais ce n'est pas suffisant, selon Olivier Hählen, responsable de la région Ouest pour le syndicat transfair.

Les conducteurs des TPG s'étaient déjà mis en grève en octobre 2022. Le conflit portait alors sur l'indexation des salaires. Un accord avait été trouvé après un peu moins de deux jours de grève. (ats/jch)