A Genève, l'UDC, le PLR et le Centre se querellent. Image: KEYSTONE

La droite genevoise se querelle et ça pourrait lui coûter cher

Ce qui fonctionne ailleurs échoue à Genève: les partis bourgeois ne parviennent pas à s'entendre sur une alliance pour les élections cantonales. Un nombre record de listes se disputent désormais le segment de la droite.

Julian Spörri / ch media

Après les élections fédérales, la solidarité des partis bourgeois était sur toutes les lèvres. En effet, le PLR et l'UDC se seraient aidés mutuellement à obtenir les départements de leur choix au gouvernement. La collaboration entre les partis bourgeois a également porté ses fruits lors d'élections cantonales récentes.

Dans le canton de Vaud, une alliance entre le Centre, le PLR et l'UDC a réussi à obtenir la majorité gouvernementale au printemps. Dans le canton de Fribourg, cette dernière a aussi été défendue grâce à la même recette.

Des querelles genevoises

La situation est diamétralement différente dans le canton de Genève. L'année prochaine, les partis de centre-droit se lanceront dans la campagne électorale en étant plus dispersés que jamais, bien qu'ils se soient fixé pour objectif de briser la majorité de gauche au gouvernement.

Le dernier espoir d'une alliance s'est effondré cette semaine: lors de leur assemblée, les radicaux genevois ont décidé de se lancer seuls dans les élections législatives et le 1er tour pour le Conseil d'Etat. Les radicaux ont maintenu leur position: ils acceptent soit une alliance large avec l'UDC et le Centre, soit rien du tout.

Le Centre a cependant déjà clairement fait savoir qu'une alliance avec l'UDC n'était pas envisageable. Il visait un pacte avec le PLR et les Verts libéraux. Pendant des mois, les participants ont exprimé leur désaccord par le biais des médias. Selon la Tribune de Genève, c'est la première fois depuis 1936 que le PLR et le Centre ne font pas cause commune.

Cela pourrait leur coûter cher

La désunion bourgeoise pourrait se révéler être un tremblement de terre, tant en ce qui concerne leurs ambitions pour le gouvernement que pour le parlement. En effet, pour siéger dans ce dernier, un parti doit obtenir au moins 7% des voix à Genève.

Dans le camp du centre-droit, la concurrence est particulièrement élevée en raison des listes séparées. Outre l'UDC et le PLR, le Centre, les Verts libéraux et le Mouvement citoyens genevois (MCG) drainent également des voix du segment électoral de droite. S'y ajoutent deux nouvelles listes issues de milieux proches du PLR: le parti «Elan radical», présidé par un ancien membre du PLR, et la liste «Libertés et Justice sociale» de l'ancien conseiller d'Etat Pierre Maudet, condamné et exclu du PLR en 2020 pour acceptation d’un avantage pour son voyage à Abu Dhabi.

Face à cette situation de départ moins qu'idéale, la vice-présidente du PLR genevois Natacha Buffet-Desfayes s'est montrée déçue de l'absence d'une alliance bourgeoise. Elle déclare:

«Je ne peux que regretter que nous ayons manqué l'occasion. L'électorat de droite souhaite la fin des querelles, qui n'apportent rien et font perdre la droite»

Mais pourquoi les bourgeois ont-ils tant de mal à Genève? La politicienne PLR Buffet-Desfayes a fait remarquer que ce type de collaborations dépendait toujours des membres et de la situation des partis. Un facteur important semble, en outre, être que les divergences entre le Centre et l'UDC sont plus importantes à Genève qu'à Fribourg et dans le canton de Vaud, où les deux partis sont orientés vers les paysans.

Nous verrons en avril 2023 si la gauche peut en profiter de cette divergence.