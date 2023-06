Les grevistes vendredi matin. Image: watson

La grève reconduite à Genève aéroport: ce que l'on sait

Les syndicats et la direction de l'aéroport de Genève ont discuté ce vendredi matin sans véritable succès. Pour rappel, le plus grand aéroport de Romandie est à l'arrêt depuis 6 heures.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La direction de l'aéroport et les syndicats étaient en discussion vendredi matin alors que le personnel de Genève Aéroport a entamé une grève vendredi à 4 heures. Pour rappel, les employés contestent le nouveau modèle salarial approuvé jeudi par le conseil d'administration.

Après les débats, non content, les syndicats ont décidé de reconduire la grève demain samedi.

La direction de Genève Aéroport a décidé de suspendre tous les vols entre 6h et 10 heures. Cette grève intervient au premier jour des vacances, alors que près de 54 000 passagers sont attendus dans la journée pour un total de 394 vols.

La situation vendredi matin

Vendredi matin, seuls les passagers ayant un vol en fin de matinée et les journalistes étaient autorisés à pénétrer à l'intérieur de l'aéroport, par les nombreux policiers et personnels de sécurité mobilisés. Dans le bâtiment, le calme règne.

Selon un décompte jeudi, 8000 passagers environ étaient touchés au départ de Genève par les quatre heures de grève. Pas moins de 64 vols ont été annulés, selon l'aéroport sur Twitter. Si la compagnie EasyJet a prévu de supprimer 18 vols, une quinzaine d'autres ont été reprogrammés afin de pouvoir décoller ou atterrir en dehors des heures de grève. Swiss s'attend à ce que 13 vols soient annulés et 11 retardés.

Des avions arrivent

Sept vols long courriers sont attendus entre 10h15 et 11h15, en provenance d'Amérique du nord (New York, Montréal ou encore Newark) mais aussi Abu Dhabi et Doha, selon le site internet de l'aéroport.

Selon l'AFP présente place, une cinquantaine de syndicalistes avaient planté leurs drapeaux rouges devant la porte principale pour cette mobilisation historique: le premier débrayage du personnel employé en plus de 104 ans. Au cœur des revendications? La refonte de la politique salariale voulue par la direction. Bien que la direction assure qu'il n'y aura «aucune baisse de salaire», le Syndicat des services publics dénonce un «projet arbitraire».