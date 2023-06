8000 passagers environ étaient touchés au départ de Genève par les quatre heures de grève, vendredi matin. Image: KEYSTONE

Une soixantaine de vols ont déjà été annulés à Genève

La grève du personnel de Genève Aéroport a déjà mené à l'annulation d'une soixantaine de vols ce vendredi. Toutes les opérations ont été suspendues entre 6h000 et 10h000 du matin.

Selon un décompte jeudi, 8000 passagers environ étaient touchés au départ de Genève par les quatre heures de grève. Pas moins de 64 vols ont été annulés, selon l'aéroport sur Twitter. Si la compagnie EasyJet a prévu de supprimer 18 vols, une quinzaine d'autres ont été reprogrammés afin de pouvoir décoller ou atterrir en dehors des heures de grève. Swiss s'attend à ce que 13 vols soient annulés et 11 retardés.

Sept vols long courriers sont attendus entre 10h15 et 11h15, en provenance d'Amérique du nord (New York, Montréal ou encore Newark) mais aussi Abu Dhabi et Doha, selon le site internet de l'aéroport.

Cette grève intervient au premier jour des vacances, alors que près de 54 000 passagers sont attendus dans la journée pour un total de 394 vols.

Vendredi matin, seuls les passagers ayant un vol en fin de matinée et les journalistes étaient autorisés à pénétrer à l'intérieur de l'aéroport, par les nombreux policiers et personnels de sécurité mobilisés. Dans le bâtiment, le calme règne.

Mobilisation historique

Selon l'AFP présente place, une cinquantaine de syndicalistes avaient planté leurs drapeaux rouges devant la porte principale pour cette mobilisation historique: le premier débrayage du personnel employé en plus de 104 ans. Au coeur des revendications? La refonte de la politique salariale voulue par la direction. Bien que la direction assure qu'il n'y aura «aucune baisse de salaire», le Syndicat des services publics dénonce un «projet arbitraire».

Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse (USS), est venu soutenir les grévistes vendredi matin. «On ne peut que comprendre ce mouvement. L'aéroport est une entreprise qui est rentable, qui bénéficie d'un monopole et qui s'en prend aux conditions du personnel.»

«Vous avez du personnel qui se sent méprisé à un degré tel que même ici à Genève, en Suisse, ils finissent par débrayer» Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse.

Le conflit social couvait depuis plusieurs jours, et la grève pourrait être reconduite. La suite du mouvement doit être décidée au fur et à mesure par les assemblées de grévistes.

Une assemblée est prévue entre 9h00 et 10h, afin de décider d'interrompre ou de poursuivre la grève. Soit aujourd’hui, soit un autre jour. (mbr)