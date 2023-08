Genève veut devenir un peu zurichoise

Un crédit de 2,16 millions a été voté pour aménager de nouveaux bains publics au pied du Jet d’eau. Le but? Créer un espace de baignade flottant temporaire.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève veut créer un espace de baignade provisoire au pied du Jet d'eau. Le projet, d'une durée de cinq ans, s'inspire des «Badi» zurichois. Un crédit de 2,16 millions de francs sera demandé au Conseil municipal pour sa réalisation.

Ces bains d'une largeur de 30 mètres et s'étendant sur 36 mètres seraient situés à l'angle entre la jetée du Jet d'eau et le quai Gustrave Ador, côté aval. Le site devrait également être équipé de douches, de vestiaires et de sanitaires, et proposer une buvette, précise mercredi la Ville de Genève dans un communiqué.

Les bords de la Limmat à Zurich. Getty Images Europe

L'installation serait démontée pendant l'hiver. Le département de la sécurité et des sports prendrait en charge les frais de fonctionnement de ces bains. Le projet court sur cinq ans. Il est en effet prévu, à terme, de réaménager entièrement le secteur qui comprendra notamment une zone de détente et de baignade pérenne. (jah/ats)