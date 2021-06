Genève dans la rue samedi pour les droits des LGBTQIA+

A Genève, une conférence sur le rôle des villes pour les LGBTIQ+

Les villes ont une responsabilité dans la lutte contre les discriminations et pour les droits des personnes LGBTIQ+. Genève organise mardi prochain une réunion en ligne sur cette question, avant une conférence internationale de mercredi à vendredi. Les municipalités constituent la collectivité la plus proche des populations, fait remarquer la Ville de Genève. Or, celle-ci relève avoir participé au lancement d'un réseau international de lutte contre les discriminations des LGBTIQ+.