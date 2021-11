Le trafic ferroviaire a repris entre Lausanne et Genève, mais il reste des problèmes

Image: sda

Bonne nouvelle pour les pendulaires entre Genève et Lausanne. Depuis ce vendredi matin à 5h, quatre trains sur six circulent par heure et par sens.

Le trafic ferroviaire a repris vendredi matin sur la ligne CFF entre Lausanne et Genève. Il était interrompu, depuis mardi après-midi, suite à l'affaissement du sol à la hauteur à Tolochenaz (VD).

La première voie a été rétablie à 3h et la seconde 5h, ont indiqué les CFF sur Twitter. Et d'ajouter qu'en trafic grandes lignes, quatre trains sur six circulent par heure et par sens.

La veille, les CFF avaient précisé que les trains ne circuleront qu'à 20km/h à l'endroit de l'affaissement si bien que la capacité de la ligne restera limitée. Des bus de remplacement continuent en outre d'assurer la liaison entre Morges et Allaman. Cette exploitation limitée devrait durer au moins jusqu'à mardi prochain, plus d'infos ici 👇.

(ats/jch)