Des lieux «interdits aux juifs» à Genève? Polémique après un appel au boycott

«La Ville a toujours fermement condamné toute forme de discrimination basée sur des critères d’appartenance religieuse, ethnique, d’origine ou de genre. Ceci étant, cet appel, même s’il est effectivement formulé de manière très radicale, constitue une critique frontale de la politique des autorités israéliennes et appelle à boycotter les activités et projets pouvant être qualifiés de soutien à cette politique. Ceci relève donc de la libre expression démocratique, et il n’y a pas lieu de remettre en question des subventions sur cette base. Un amalgame avec de l’antisémitisme est particulièrement excessif et déplacé. Évidemment nous restons très attentifs face à tout dérapage et interviendrions sans hésiter si nécessaire.»

Sami Kanaan