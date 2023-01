Agression contre Céline Amaudruz: l'Université de Genève dépose plainte

Précisant que les dispositifs de sécurité seront adaptés, le rectorat conclut son communiqué en ces termes: «L’Université est et restera ce lieu de débat ouvert où les désaccords peuvent s’exprimer dans le respect des personnes et des opinions, où tous les thèmes peuvent être abordés et étudiés, où la liberté académique est garantie. Le Rectorat prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ces valeurs et lutter contre toute forme de censure ou d’autocensure.»

Le rectorat justifie sa décision arguant que c’est la troisième fois, en 2022, que de telles violences étaient perpétrées. Ne voulant pas laisser s’installer un sentiment d’«impunité», il porte à présent plainte. Après les deux premières agressions, celles d'avril et mai, commises par des transactivistes à l'encontre de conférenciers jugés «transphobes», il avait privilégié le dialogue, renonçant à déposer plainte, signant à la place une déclaration commune avec le syndicat étudiant CUAE, réputé d’extrême gauche et qui avait soutenu les transactivistes. Les parties s’engageaient au respect de la liberté d’expression, ainsi qu'au refus de toute forme de violence.

Abus dans l'école à domicile: Vaud va dévoiler son plan de lutte

Près d'un an après le drame de Montreux, le chef du Département vaudois de l'enseignement et de la formation professionnelle, le libéral-radical Frédéric Borloz, peaufine un projet de révision d'une loi de 1984 au contenu sensible.

La socialiste Cesla Amarelle non réélue au Conseil d’Etat vaudois aux dernières élections, qu’allait devenir l’ambitieux et périlleux projet de révision de la loi sur l’école à domicile et l’enseignement privé? Son successeur au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), le libéral-radical Frédéric Borloz, entré en fonction le 1er juillet, allait-il reprendre le dossier à son compte ou le ranger pour longtemps dans un tiroir? L’enjeu est d’importance: le canton de Vaud passe pour l’un des plus libéraux, sinon permissifs en termes d’enseignement non public, ce qui donne lieu parfois à des abus.