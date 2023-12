Préparez-vous: il va y avoir grève à Genève-Aéroport pour les fêtes

Vous aviez prévu de prendre l'avion depuis Genève pour les fêtes? Mieux vaudra venir à l'aéroport avec un peu d'avance: les employés des services au sol annoncent une grève imminente.

A l'aéroport de Genève, le personnel de l'entreprise Dnata prévoit de se mettre en grève prochainement, indique mardi le Syndicat des services publics (SSP) dans un communiqué. Les employés de la société d'assistance au sol refusent le changement des pourcentages de cotisations pour la prévoyance professionnelle qui leur a été imposé par la direction.

Dnata (Dubai National Air Travel Agency) emploie environ 600 personnes à l'aéroport de Genève. Ces collaborateurs s'occupent de plusieurs tâches comme l'émission de billets, l'acheminement des passagers et des bagages dans les avions, le fret aérien, ou encore le dégivrage des avions.

La société Dnata opère notamment pour le compte des compagnies aériennes suivantes:

Easyjet (en partie)

Air France

Emirates

Ethiopian Airlines

KLM

British Airways

Iberia

Air Lingus

Bras de fer entre Dnata et les syndicats

Avant, les cotisations étaient plus favorables aux employés, alors que maintenant, on est à parts égales 50-50, le minimum légal, relève Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au SSP. Le taux de cotisation a aussi été réduit, passant, par exemple, de 12% à 7% pour la tranche d'âge entre 25 et 34 ans, ajoute le syndicaliste.

Avec ce nouveau modèle, les employés subiront d'importantes baisses de revenus à leur retraite. Un collaborateur a calculé sa perte à 120 000 francs, précise Jamshid Pouranpir. Le changement de régime est entré en vigueur en octobre. Les négociations sous la houlette de la Chambre des relations collectives de travail n'ont rien donné.

La direction de Dnata a bien fait une offre, mais qui était «totalement inacceptable», selon le SSP. Face au refus de l'entreprise de revenir à l'ancien modèle de cotisation, et de conclure une convention collective de travail «de bon niveau», les employés ont voté des mesures de lutte, annonce le syndicat.

