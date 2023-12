Gros incendie à Genève, le trafic CFF interrompu

Keystone

Gros incendie à Genève, le trafic CFF est interrompu

Un important incendie est en cours à Vernier (GE), les trains entre le centre-ville et La Plaine sont interrompus, dont les TGV. Les pompiers ont appelé des renforts.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Un incendie s'est déclaré à Vernier (GE) au chemin des batailles 24, à proximité de l'aéroport de Genève. Contacté par watson Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève explique que les pompiers sont «en phase montante» et que les renforts sont appelés sur les lieux. Du côté des CFF, on signale une interruption du trafic.

Interruption Genève - La Plaine: Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève - Bellegarde-sur-Valserine est interrompu entre Genève et La Plaine.

Un incendie en est la cause.

La perturbation dure jusqu'à 19:30 environ.

Les lignes TGV, TER, R5, R6 sont… https://t.co/heVCxM5HCR — Railinfo CFF (@railinfo_cff) December 26, 2023

Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF nous confirme que cette interruption a été demandée par les pompiers suite au fort dégagement de fumée et aux potentiels risques encourus dans les caténaires.

«Il n'y a aucun train qui circule entre Genève et La Plaine. On a mis en place des services de bus pour le trafic régional» Jean-Philippe Schmidt, porte parole CFF

Le porte-parole ajoute que les TGV sont aussi concernés par cette interruption. Jean-Philippe Schmidt ajoute que le train pompier a été appelé sur place, il se dirige actuellement sur les lieux du sinistre à Vernier. Les perturbations du trafic ferroviaire sont attendues jusqu'à 19h30 environ.

(développement suit)