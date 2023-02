Thomas Zogg, ancien conseiller municipal désigné par le Mouvement citoyens genevois (MCG) (g) et Esteban Munoz, membre du Parti communiste (d).

Genève: un élu MCG accusé d'avoir tabassé un communiste

A Genève, Esteban Munoz, membre du Parti communiste, aurait été frappé lors de la dernière séance du conseil de fondation de Fondetec par un représentant du MCG. Les versions diffèrent et les deux hommes ont porté plainte.

La Tribune de Genève le raconte: le 26 janvier dernier, Esteban Munoz, membre du Parti communiste et délégué d'Ensemble à Gauche (EàG) au sein de la Fondetec, aurait été jeté à terre puis frappé par Thomas Zogg, ancien conseiller municipal désigné par le Mouvement citoyens genevois (MCG).

Deux plaintes pénales ont été déposées

Les faits se sont déroulés lors de la dernière séance du conseil de fondation de Fondetec, organisme genevois chargé d'accompagner les entreprises. Que s'est-il passé? Selon le quotidien genevois, les discussions autour d'une indexation au coût de la vie se seraient envenimées. Estban Munoz aurait donc quitté la salle et, à son retour, se serait fait agresser. Une plainte pénale a été déposée.

Mais voilà: l'histoire a deux sons de cloche. En effet, le président du MCG explique à la Tribune de Genève qu'à la suite d'un désaccord avec la présidente de la séance, Thomas Zogg a souhaité quitter la salle. Estban Munoz l'en aurait empêché et l'aurait frappé. Thomas Zogg se serait alors défendu. Il a également déposé plainte.

L'ancien conseiller municipal désigné par le MCG n'a pas voulu s'exprimer sur les faits. La présidente du conseil de fondation et les autres membres du collègue n'ont pas non plus répondu aux appels de la TDG.

Selon le 20 minutes, qui cite un document en mains du législatif de la Ville de Genève, la Fondetec a toutefois expliqué que «les emportements du représentant du MCG ont déjà porté atteinte au fonctionnement de son Conseil, qui ne peut plus fonctionner dans sa composition actuelle». Ce qu'il s'est passé a été qualifié de «grave». Et, au vu du «risque de réitération», ses agissements motivent une «suspension immédiate à titre prévisionnel» et une «demande de révocation» de Thomas Zogg.