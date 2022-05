La police genevoise est (encore) visée par une enquête

Une nouvelle affaire vient troubler la police genevoise. Au coeur de cette enquête du Ministère public: les liens suspects entre plusieurs agents des forces de l'ordre et un garagiste.

Après l'affaire des Pâquis, la police genevoise est visée par une nouvelle enquête de la «police des polices», l'Inspection générale des services, révèle la RTS.

L'institution se penche sur les rapports étroits entre plusieurs policiers et un garagiste, installé à Satigny (GE). Lequel aurait fait preuve de «générosité suspecte» à leur égard, en leur offrant des cadeaux (vacances tous frais payés, services ou prestations de garage à l'oeil, anniversaire d'un policier organisé dans les locaux du garage...). Une dizaine d'agents seraient concernés. Et non des moindres: quatre d'entre eux seraient des cadres supérieurs.

Mardi matin, indique la RTS, une perquisition a été menée au siège du garage par la Brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite (BTPI). Selon nos confrères, une demi-douzaine de personnes ont été interpellées, dont le patron.

L'enquête du garage de Satigny dira s'il y a eu des manquements éthiques et pénaux de la part des policiers impliqués. Une chose est sûre, l'affaire tombe plutôt mal pour la police genevoise, déjà ébranlée par plusieurs affaires ces derniers mois. (mbr)