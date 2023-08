L'ex-chef de la sûreté de Genève Aéroport est corrompu et condamné

L'ex-chef de la sûreté et le chef d'entreprise avaient été arrêtés en mai 2019, juste avant la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui mettaient en lumière des dysfonctionnements lors d'une procédure d'adjudication. La Cour des comptes avait transmis au ministère public les éléments découverts lors de ses investigations. (jah/ats)

L'ex-chef de la sûreté, qui a été licencié quand l'affaire a éclaté en 2019, comparaissait aux côtés du responsable de l'entreprise. Cet homme, qui a aussi admis les faits, a été reconnu coupable de corruption active, de faux dans les titres et de complicité d'escroquerie à l'assurance chômage. Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis.

En contrepartie, le dirigeant de la société lui versait «un avantage indu» correspondant à la moitié des bénéfices de la société. Entre 2012 et 2019, l'ex-chef de la sûreté, qui était aussi élu PLR dans un conseil municipal, s'est ainsi fait verser plus de 450 000 francs sur différents comptes . L'entreprise a notamment obtenu des mandats dans la formation en matière de sûreté aéroportuaire.

Le Tribunal correctionnel de Genève a condamné, vendredi, l'ex-chef de la sûreté de Genève Aéroport à 3 ans de prison, dont six mois ferme, pour corruption passive. Cet homme avait favorisé une société afin qu'elle obtienne des mandats, en échange d'argent.

En 2012, un acte de corruption a été révélé entre l'ex-chef de sûreté de Genève Aéroport et un patron d'entreprise. Aujourd'hui, ils ont été condamnés.

