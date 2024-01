Les TPG ne feront pas grève à Genève ce mercredi

Par ailleurs, cette dernière relève cependant avoir échangé régulièrement avec les syndicats sur les conditions de travail au sein de l'entreprise depuis fin 2022 et «tout au long de l'année 2023 avec pour objectif de diminuer l'absentéisme et d'agir dans l'intérêt du personnel». (ats/jch)

La direction souligne que l'entreprise de transports publics «va au-devant d'un développement important ces prochaines années», comprenant une hausse de 30% des prestations d'ici à 2029 et une électrification complète de sa flotte de véhicules d'ici à 2030.

Le conseil d'administration et la direction, dans un communiqué, prennent acte avec satisfaction de la levée du préavis de grève. Le réseau fonctionnera normalement mercredi. Le protocole d'accord a été signé sous l'impulsion du département de la santé et des mobilités (DSM).

lI n'y aura pas de grève des Transports publics genevois (TPG) mercredi. La direction de l'entreprise et les organisations qui représentent le personnel ont décidé en effet de renouer le dialogue. Elles se sont engagées à signer un protocole d'accord qui ouvre la voie à de nouvelles négociations, annoncent lundi les TPG.

Les employés syndiqués demandaient une revalorisation salariale et entre 50 et 70 postes supplémentaires, qui constitueront une réserve capable de remplacer les conducteurs absents.

Balthasar Glättli, président des Vert-e-s suisses sur le départ, a appelé sa base à rester unie dans la lutte pour le climat. Il s'est exprimé devant les délégués rassemblés samedi à Lucerne.

«2023, l'année la plus chaude est derrière nous. Et la prochaine a probablement commencé. Le climat a besoin des Verts maintenant plus que jamais», a déclaré Balthasar Glättli. Il a démissionné de son poste après le mauvais score de son parti aux dernières élections fédérales.