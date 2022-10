Le pont du Mont-Blanc bloqué par des activistes de Renovate Switzerland

Plusieurs activistes climatiques de Renovate Switzerland ont à nouveau bloqué le pont du Mont-Blanc à Genève pour demander au Conseil fédéral d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Au terme de cette action samedi, six militants ont été interpellés.

Depuis 14h00, ils s'étaient assis sur la chaussée à l'entrée du pont côté gare, a affirmé le mouvement sur les réseaux sociaux. A l'arrivée des forces de l'ordre, quatre d'entre eux avaient collé leur main sur le bitume. Toutes ces personnes ont été interpellées et emmenées au poste pour être auditionnés, a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Silvain Guillaume-Gentil.

La circulation a aussi été coupée pendant près d'une heure et demie.

Renovate Switzerland affirme que ce blocage est le huitième ce mois-ci dans le pays. Le groupe, qui revendique un soutien de la majorité de la population, demande au Conseil fédéral de débloquer immédiatement quatre milliards de francs pour la reconversion de 100'000 personnes dans les métiers de la rénovation thermique. Parmi les personnes qui ont participé à l'action, le plus jeune avait 20 ans et la plus âgée était septuagénaire.

Il y a six mois, neuf militants avaient déjà recouru au même mode opératoire sur le même site pendant deux heures et quart. Il aura fallu cette fois-ci environ une heure et quart pour les déloger, a constaté Keystone-ATS, et quelques minutes supplémentaires pour relancer la circulation.

Protestations en continu

Renovate Switzerland est la branche suisse d'un mouvement de «résistance civile» qui existe dans une dizaine d'autres pays. Le groupe dit qu'il continuera ses protestations tant que le Conseil fédéral n'aura pas entendu sa revendication.

Il souhaite un plan national pour rénover d'ici 2040 le million de maisons qui requièrent une isolation d'urgence, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les militants demandent encore que les subventions à la rénovation énergétique des bâtiments atteignent un milliard de francs par an dès 2023, soit cinq fois plus qu'actuellement, selon eux. (chl/ats)