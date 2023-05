«De plus en plus de contestations s’élèvent face aux feux d’artifice, donc on a essayé de trouver quelque chose de plus moderne»

Au cirque Knie, les artistes ukrainiens et russes sont forcés de cohabiter

Rencontre avec l'artiste ukrainienne Anastasiia Melchior, qui se produit plusieurs fois par semaine au Cirque Knie avec sa collègue russe Ekaterina Errani.

Au Cirque Knie, des artistes de tous horizons se côtoient au quotidien. Dans le brouhaha qui précède la prochaine représentation, on entend de l'allemand, de l'anglais et de l'italien, mais aussi du russe et de l'ukrainien. Autour du chapiteau, on parle pas moins de 17 langues et la Russie et l'Ukraine comptent parmi les nations les plus représentées au sein de la troupe. Dans près de la moitié des numéros - sept sur quinze - des artistes des deux pays sont sur la piste.