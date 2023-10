Ces Romands font-ils l'apologie du terrorisme du Hamas?

«Comme militantes et militants européens, l’heure n’est ni à l’apitoiement ni à l’apaisement. Il est de notre devoir de soutenir, et ce, par tous les moyens possibles, la lutte du peuple palestinien. Depuis plus de 75 ans, les Palestiniens sont humiliés, déplacés, tués sous l’œil complice des puissances occidentales.»