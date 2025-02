Une agence UBS de Genève lourdement taguée de slogans anti-israéliens

L'agence UBS de la route de Florissant à Genève a été recouverte de tags anti-Israéliens durant la nuit de dimanche à lundi.

L’agence UBS de la route de Florissant, à Genève, a été lourdement taguée dans la nuit de dimanche à lundi, ont découvert des passants ce matin. Des inscriptions en rouge et noir «Boycott Israël», «Free Palestine» et «UBS complice» recouvrent les vitrines et la façade de l’agence, ainsi que le trottoir situé en face de l’entrée.

Dans le «quartier juif»

Cet acte de vandalisme a eu lieu dans le «quartier juif» de de Champel à Genève. «Il y a quatre synagogues et une école juive dans les environs», décrit Nurit Braun, une juive de Genève habitant le quartier, jointe par watson. «Je pense que ceux qui ont fait ça ont délibérément visé ce lieu, sachant qu'il habité par des juifs.»

«Un électrochoc pour les juifs de Genève et de Suisse»

Cet acte est «un électrochoc pour les juifs de Genève et de Suisse», affirme Nurit Braun. «Une autre succursale, plus grande, d'UBS, aurait pu être vandalisée, mais c'est le quartier juif qui a été visé», est convaincue celle qui a créé deux associations à Genève depuis le 7-Octobre, Bring Them Home Geneva, relative aux otages israéliens, et le Collectif 7, un collectif de juifs et non juifs qui avait protesté contre la venue de l'eurodéputée française Rima Hassan au festival Black Movie de Genève.

Les tags recouvrant l'extérieur de l'agence UBS de la route de Florissant pourraient-ils être un «false flag», un acte commis sous «faux pavillon», par exemple par une personne juive, de façon à victimiser la communauté juive? La question est légitime, répond Nurit Braun, car cela s'est déjà vu, en France notamment. Mais je ne le crois vraiment pas s'agissant de cet acte survenu à Genève. Les juifs genevois sont plutôt du genre à vivre cachés. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux.»