en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève: Spinella entre dans un prestigieux classement TripAdvisor

Le bar-restaurant Spinella, à Genève, s&#039;est hissé dans un prestigieux classement TripAdvisor.
Seule une adresse suisse s'est hissée dans le classement des «Meilleurs restaurants décontractés du monde» établi par la communauté TripAdvisor.images: spinellageneve/instagram

Un bistrot romand entre dans un prestigieux classement mondial

Un restaurant genevois s'est taillé une place de choix dans le «Travellers' Choice Best of the Best» de la plateforme TripAdvisor. Ce prix, très prisé, distingue les lieux qui reçoivent un grand nombre d'avis et d'opinions élogieux de la part de la communauté sur une période de 12 mois. Sur les 8 millions de pages que compte le site, moins d'1% franchissent ce cap.
10.02.2026, 14:5810.02.2026, 14:58
Marine Brunner
Marine Brunner

Et c'est dans la case «Décontracté» que se hisse ce restaurant, le Spinella, entre autres catégories établies par TripAdvisor («Joyaux cachés», «Cuisine raffinée» ou encore «Végétaliens et Végétariens»). La promesse? Pas de chichis, une bonne ambiance et surtout, une cuisine généreuse et gourmande à se taper le cul par terre.

Mais, sans plus attendre, voici le classement!

  1. Pizzeria Arrivederci - Paris, France
  2. Metate Cabo - Cabo San Lucas, Mexique
  3. Gascona - Séville, Espagne
  4. Bodegas Mezquita Céspedes - Cordoue, Espagne
  5. Civico 48-steakhouse - Sirmione, Italie
  6. Organika - Cusco, Pérou
  7. Casa Brazilian Rodizio - York, Royaume-Uni
  8. Thes - Athènes, Grèce
  9. Kolbizz Sausage&beer House - Budapest, Hongrie
  10. Osteria Positano - Miami Beach, Floride, USA
  11. Da Cicero - Rome, Italie
  12. Beerstro 14 - Budapest, Hongrie
  13. Byblos - Fine Lebanese and Levantine Cuisine - Budapest, Hongrie
  14. The Balkan Mediterranean Restaurant - Banff, Canada
  15. Makars Gourmet Mash Bar - Edimbourg, Royaume-Uni
  16. Naughty Nuri's - Phuket, Thaïlande
  17. King's Restaurant - Paphos, Chypre
  18. Yum - Belfast, Royaume-Uni
  19. Le Mir Comida Arabe - Foz do Iguacu, Brésil
  20. Ayar Meyhanesi - Antalya, Turquie
  21. The Republic Grille Magnolia - Magnolia, Texas
  22. Cucina 2-4-6 Taverna Pub - Sorrente, Italie
  23. Spinella Restaurant & Bar - Genève, Suisse
  24. Orange Chameleon Restaurant and Lounge - Dubaï, Emirats arabes unis
  25. Petousis Restaurant - Crète, Grèce

Seul établissement suisse à se hisser dans cette catégorie, Spinella, situé au coeur de Genève, a été fondé par trois frères originaires de Sicile. Au menu? Des plats typiques du Sud de l'Italie, mais pas que. Spaghetti aux vongole, tagliata de boeuf, parmigiana d'aubergines, risotto à l'encre de sèche ou encore Caserecce aux bolets et Parmigiano... Bref, de quoi se mettre en appétit.

On en attend également beaucoup des cocktails, puisqu'un des trois frères fondateurs, Salvatore, formé au Four Seasons Hotel des Bergues, a obtenu la meilleure note de l'histoire de l'European Bartender School à Londres, selon son site internet.

On vous en donnera bientôt des nouvelles.

Encore plus de bouffe?
Ce resto lausannois est dingue, mais qui osera y aller?
1
Ce resto lausannois est dingue, mais qui osera y aller?
de Fred Valet, Marine Brunner
Cette pépite romande a séduit le Guide Michelin
Cette pépite romande a séduit le Guide Michelin
de Margaux Habert
On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie
On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie
de Alyssa Garcia
Ces tendances vont influencer ce que vous mangerez en 2026
Ces tendances vont influencer ce que vous mangerez en 2026
de Oliver Baroni

Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl

Vidéo: watson

Le classement des fours à raclette

1 / 12
Le classement des fours à raclette

1e place: le four à raclette Koenig 4 and more
source: kassensturz
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé le meilleur resto italien de Suisse romande
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les gendarmes vaudois seront équipés de Taser
Après six mois de test, le dispositif incapacitant à impulsion électrique sera mis à disposition des gendarmes de terrain. Les autorités mettent en avant son effet dissuasif et son rôle dans la gestion des situations à risque.
Les gendarmes vaudois seront progressivement équipés de Taser. Les autorités y voient un moyen d'intervention efficace en termes de dissuasion et de désescalade, permettant de garantir la sécurité des agents et la proportionnalité des interventions policières.
L’article