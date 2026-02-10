Seule une adresse suisse s'est hissée dans le classement des «Meilleurs restaurants décontractés du monde» établi par la communauté TripAdvisor. images: spinellageneve/instagram

Un bistrot romand entre dans un prestigieux classement mondial

Un restaurant genevois s'est taillé une place de choix dans le «Travellers' Choice Best of the Best» de la plateforme TripAdvisor. Ce prix, très prisé, distingue les lieux qui reçoivent un grand nombre d'avis et d'opinions élogieux de la part de la communauté sur une période de 12 mois. Sur les 8 millions de pages que compte le site, moins d'1% franchissent ce cap.

Et c'est dans la case «Décontracté» que se hisse ce restaurant, le Spinella, entre autres catégories établies par TripAdvisor («Joyaux cachés», «Cuisine raffinée» ou encore «Végétaliens et Végétariens»). La promesse? Pas de chichis, une bonne ambiance et surtout, une cuisine généreuse et gourmande à se taper le cul par terre.

Mais, sans plus attendre, voici le classement!

Pizzeria Arrivederci - Paris, France Metate Cabo - Cabo San Lucas, Mexique Gascona - Séville, Espagne Bodegas Mezquita Céspedes - Cordoue, Espagne Civico 48-steakhouse - Sirmione, Italie Organika - Cusco, Pérou Casa Brazilian Rodizio - York, Royaume-Uni Thes - Athènes, Grèce Kolbizz Sausage&beer House - Budapest, Hongrie Osteria Positano - Miami Beach, Floride, USA Da Cicero - Rome, Italie Beerstro 14 - Budapest, Hongrie Byblos - Fine Lebanese and Levantine Cuisine - Budapest, Hongrie The Balkan Mediterranean Restaurant - Banff, Canada Makars Gourmet Mash Bar - Edimbourg, Royaume-Uni Naughty Nuri's - Phuket, Thaïlande King's Restaurant - Paphos, Chypre Yum - Belfast, Royaume-Uni Le Mir Comida Arabe - Foz do Iguacu, Brésil Ayar Meyhanesi - Antalya, Turquie The Republic Grille Magnolia - Magnolia, Texas Cucina 2-4-6 Taverna Pub - Sorrente, Italie Spinella Restaurant & Bar - Genève, Suisse Orange Chameleon Restaurant and Lounge - Dubaï, Emirats arabes unis Petousis Restaurant - Crète, Grèce

Seul établissement suisse à se hisser dans cette catégorie, Spinella, situé au coeur de Genève, a été fondé par trois frères originaires de Sicile. Au menu? Des plats typiques du Sud de l'Italie, mais pas que. Spaghetti aux vongole, tagliata de boeuf, parmigiana d'aubergines, risotto à l'encre de sèche ou encore Caserecce aux bolets et Parmigiano... Bref, de quoi se mettre en appétit.

On en attend également beaucoup des cocktails, puisqu'un des trois frères fondateurs, Salvatore, formé au Four Seasons Hotel des Bergues, a obtenu la meilleure note de l'histoire de l'European Bartender School à Londres, selon son site internet.

On vous en donnera bientôt des nouvelles.

