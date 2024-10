Le château «El Masr» pourrait bientôt vous appartenir. Image: Crown Real Estate

Ce somptueux château romand est à vendre, on a demandé le prix

1000 mètres carrés de surface habitable, sept salles de bains et une chambre dans la tour avec vue sur le lac Léman. Ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques impressionnantes du château que vous pouvez acheter depuis peu. Si vous avez de l'argent, bien sûr.

Le château «El Masr» n'est définitivement pas un bien immobilier typiquement suisse. En regardant les photos de la documentation de vente, on pourrait plutôt penser que l'on se trouve quelque part au milieu de nulle part en Angleterre.

Pourtant, «El Masr» se trouve sur une colline verdoyante de la petite commune genevoise de Cologny, qui compte à peine 6000 habitants. Cologny fait partie des communes les plus prospères de Suisse. Depuis peu, il est possible d'y acquérir un impressionnant château qui fait l'objet d'une annonce sur diverses plateformes de vente. Il a été rénové pendant quatre ans et cherche maintenant un nouveau propriétaire.

«Bridgerton» en Suisse

Si vous êtes fan de la série à succès de Netflix «Bridgerton», qui se déroule dans des châteaux similaires à Londres et suit la haute société du début du 19ème siècle à travers la saison des bals, alors vous pouvez réaliser votre rêve avec «El Masr», et vivre comme dans la série. Peut-être. Si vous disposez de beaucoup d'argent. Nous y reviendrons plus tard.

Scène typique de la série Netflix «Bridgerton». Image: www.imago-images.de

Le château de style néo-Tudor a été construit en 1883, il dispose de 1000 mètres carrés de surface habitable répartis sur trois étages. Dès l'entrée, un escalier en marbre mène aux étages supérieurs. Dans tout le château, il y a 15 pièces, ainsi que 8 chambres et 7 salles de bains. Vous ne devriez pas avoir de problèmes de parking ici, la propriété comprend 26 places prêtes à accueillir vos carrosses.

La propriété promet également, selon l'annonce, «de nombreuses pièces à vivre raffinées», dont un somptueux salon, une élégante bibliothèque et une grande cuisine.

Tour avec salon de thé

L'aménagement intérieur est en conséquence exclusif: les lustres sont fabriqués sur mesure et proviennent de l'île italienne de Murano, célèbre dans le monde entier pour ses produits en verre. Les statues en marbre et les fontaines proviennent de Venise.

Les lustres de Murano sont répartis dans tout le château. Image: Crown Real Estate

Une chapelle se trouve également sur le terrain de près de 5000 mètres carrés. Le point fort devrait être une rare tour de trois étages sur le domaine, apparemment «l'une des rares de ce type en Suisse». Au dernier étage de la tour se trouve un salon de thé avec vue sur Genève et le lac Léman. Certainement pas un mauvais endroit pour déguster un Earl Grey le matin.

La tour a été construite avant le château. Vue: malheureusement géniale. Image: Crown Real Estate

Prix d'achat: princier

Bien sûr, il vous faut aussi l'argent nécessaire. Une propriété comme «El Masr» est exceptionnelle et a donc un certain prix. Dans l'annonce, celui-ci n'est pas indiqué immédiatement, mais seulement «sur demande».

Contactée par watson, la société immobilière genevoise Crown Real Estate, qui s'occupe de la vente, affirme que le prix envisagé est de 55 millions de francs suisses.

Influences égyptiennes

Le terrain sur lequel se trouve aujourd'hui le château appartenait autrefois à un tonnelier genevois. A la fin du 18e siècle, il a changé de propriétaire: la famille Demierre a repris le domaine. La famille a ensuite construit la tour qui existe encore aujourd'hui. Le château n'a été ajouté qu'à la fin du 19e siècle, lorsque l'Ecossais Charles Floods a acheté le domaine. Celui-ci venait de rentrer d'Egypte et y avait apparemment fait fortune.

Il a demandé à deux architectes de construire un château mêlant des éléments de style gothique et oriental. C'est ce que l'on peut lire dans la documentation de vente concernant l'histoire de la propriété. En 1883 et 1884, le château a été construit et Charles Floods l'a baptisé «El Masr», ce qui signifie «l'Egyptien».

