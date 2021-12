Ni trop hommes, ni trop femmes: voici comment se définissent les Suisses

Pour son étude, Sotomo a interrogé en ligne 2690 personnes dans les trois régions linguistiques entre le 29 septembre et le 1 er novembre. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de l'ensemble de la population.

Une majorité n'accepte pas l'étoile de genre et d'autres formes d'écriture similaires: 7% seulement les utilisent. Le masculin générique, soit l'utilisation de la forme masculine pour désigner également les femmes comme c'est le cas en français, ne remporte les faveurs que de 27% des sondés.

Si les sondés se montrent ouverts en termes de diversité des genres, ils sont en revanche plus divisés sur la manière de gérer cet état de fait dans l'administration. Aujourd'hui, en Suisse, il faut encore se désigner comme homme ou femme dans les documents officiels. Une bonne moitié des personnes interrogées souhaiterait que cela change, l'autre moitié s'y oppose.

Seuls 18% des personnes interrogées pensent qu'il n'y a que des femmes et des hommes. Le fait que certaines personnes ne se laissent pas classer dans ce schéma est aujourd'hui courant, selon l'étude.

Un fossé idéologique apparaît toutefois chez les hommes en fonction de leur bord politique quand on leur demande «l'importance d'être un homme».

Autre fait pointé par le sondage: les femmes sont davantage confrontées à leur féminité en raison de discriminations persistantes. De leur côté, il semblerait que les hommes associent moins leurs possibilités et leurs limitations à leur sexe.

Selon l'étude, pour 55% de la population, le sexe joue un rôle important pour la construction de sa propre identité. Et c'est particulièrement le cas des femmes:

En Suisse, plus de 99% de la population se considère clairement comme homme ou femme . Mais attention: il est toutefois important d'apporter des nuances.

Plus de «Suisse»

Voici ce que vous avez le plus recherché sur Pornhub en 2021

Les plus lus

«L'UDC ne manque pas une occasion de saboter la lutte contre le Covid»

Les CFF, le Covid, l'Europe ou encore le climat. Pour watson, le conseiller national et président du groupe socialiste au Parlement fédéral, Roger Nordmann, est revenu sur les huit thèmes qui ont marqué 2021.

En tant que Vaudois, comment avez-vous vécu l’épisode du trou de Tolochenaz?

Très mal. La Suisse romande est tombée amoureuse du rail et, durant deux semaines, cela a été un amour déçu. Même au fin fond de la Suisse allemande, les gens ont remarqué qu’il y avait un problème. Il y a 700 trains par jour qui passent sur une ligne où il n’y a que deux voies. Cette surcharge n’est plus supportable. Le moindre incident bloque tout et il n’y a pas d’autres possibilités pour contourner cet endroit. C’est une situation quasiment unique en Suisse sur une grande ligne.