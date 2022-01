La police neuchâteloise lève le doute sur les soupçons d'empoisonnement au GHB

La police neuchâteloise tient en effet à rappeler le GHB est parfois aussi consommé volontairement, par des personnes recherchant les effets de ce produit - et ce, en particulier dans le monde de la nuit. Dans le canton de Neuchâtel, la dernière affaire avérée d’ingestion de GHB à l’insu de la victime date de 2016. Elle concernait une intoxication au GHB entre familiers.

Malgré l'absence de cas avérés pour le moment, la police neuchâteloise a maintenu son processus de prise en charge des victimes et se déclarer «rester attentive à l’évolution de la situation». (mbr)

Dans tous les cas, on a néanmoins constaté des taux d’alcoolémie relativement élevés pour les quatre cas. Pour l’ensemble des dénonciations signalées depuis novembre 2021, aucune victime n’a déclaré avoir été sexuellement agressée , ce qui corrobore les résultats obtenus en laboratoire.

Quatre cas ont fait l’objet d’une telle prise en charge durant les mois de novembre et décembre 2021.

Plus de «Suisse»

La police neuchâteloise a mis en place un processus pour répondre aux cas de suspicion d'intoxication des dernières semaines. Et voici le résultat des analyses toxicologiques menées jusqu'à présent.

Une rixe sanglante au Flon à Lausanne à cause d'un compte Snapchat

Rixe mortelle: des jeunes entre soif de vengeance et désir de paix

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal😂

Les plus lus

Quel a été l'impact des Fêtes sur le Covid en Suisse? Bilan en 5 points

Noël et Nouvel An sont tombés au pire moment. Il est désormais possible de tirer un premier bilan de la situation après les fêtes.

Le 3 janvier, le lundi après le week-end de Nouvel An, 70 000 personnes se sont fait tester et 28 000 d'entre elles ont reçu un résultat positif. Cela correspond à un taux de positivité de 40% et à un record du nombre de cas par jour enregistré depuis le début de la pandémie.