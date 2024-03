Grève reconduite chez Micarna pour une quatrième journée

La semaine dernière, Migros avait répondu qu'il ne considérait pas Unia comme un partenaire social et que celui-ci n'était donc «pas pertinent» pour des négociations. Le géant orange avait indiqué que des discussions avaient bien eu lieu, mais avec d'autres partenaires, à savoir l'Association du personnel de la boucherie et la Commission nationale du groupe Migros.

Pour Unia, les négociations avec la direction doivent porter notamment sur les conditions de transferts dans d'autres entités du groupe et sur les pré-retraites qui sont jugées «largement insuffisantes».

Soutenus par Unia, les employés se sont réunis dès 04h00 lundi matin en assemblée générale, indique le syndicat. La réunion doit se poursuivre toute la matinée, dans le but d'«affiner les revendications sur les mesures d'accompagnement à la fermeture du site».

