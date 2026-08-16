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Un accident de calèche fait un mort et des blessés dans les Grisons

Un accident de calèche fait un mort et des blessés dans les Grisons

L'accident est survenu samedi, alors qu'un groupe de touristes se baladait avec deux attelages.
16.08.2026, 08:4616.08.2026, 08:46

Une personne a perdu la vie samedi après-midi lors d'un accident de calèche survenu dans le Val Roseg, près de Pontresina (GR). Douze personnes ont également été blessées, dont deux gravement.

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Jürgen Rüegg, porte-parole de la police cantonale des Grisons, a confirmé dimanche matin, à la demande de Keystone-ATS, une information parue dans l'édition en ligne du Blick. Selon Jürgen Rüegg, l'accident s'est produit lors d'une excursion d'un groupe d'environ 60 personnes dans la vallée de la Haute-Engadine.

Ce groupe de touristes était réparti sur deux attelages, composés chacun d'une calèche suivie de deux remorques pour passagers. L'un des deux attelages a quitté la route sur une pente légèrement descendante et a percuté un arbre.

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L'accident a déclenché une opération de secours de grande envergure. Deux hélicoptères et plusieurs ambulances se sont rendus sur place, et une équipe de soins a également été mobilisée. (ats)

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