Un accident de calèche fait un mort et des blessés dans les Grisons
Une personne a perdu la vie samedi après-midi lors d'un accident de calèche survenu dans le Val Roseg, près de Pontresina (GR). Douze personnes ont également été blessées, dont deux gravement.
Jürgen Rüegg, porte-parole de la police cantonale des Grisons, a confirmé dimanche matin, à la demande de Keystone-ATS, une information parue dans l'édition en ligne du Blick. Selon Jürgen Rüegg, l'accident s'est produit lors d'une excursion d'un groupe d'environ 60 personnes dans la vallée de la Haute-Engadine.
Ce groupe de touristes était réparti sur deux attelages, composés chacun d'une calèche suivie de deux remorques pour passagers. L'un des deux attelages a quitté la route sur une pente légèrement descendante et a percuté un arbre.
L'accident a déclenché une opération de secours de grande envergure. Deux hélicoptères et plusieurs ambulances se sont rendus sur place, et une équipe de soins a également été mobilisée. (ats)