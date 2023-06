Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.

Lors d'une attaque DDoS, les sites web sont submergés par des requêtes, ce qui les surcharge et les rend inaccessibles. Depuis le début de la semaine, les attaques de surcharge des serveurs du groupe pro-russe se sont multipliées.

Au cours de la journée, le groupe Telegram a signalé d'autres attaques prétendument réussies. Les cibles comprenaient diverses villes et cantons:

Dans le message Telegram, les hackers russophones justifient ces attaques par l'intervention du président ukrainien devant le Parlement suisse via une vidéoconférence jeudi.

Des pirates informatiques pro-russes ont tenté de paralyser le site web du canton de Genève lors d'une attaque DDoS mercredi, mais ils ont attaqué la mauvaise adresse, selon les recherches de Watson. Un message a été publié par le groupe «NoName057(16)» sur la messagerie Telegram. Selon ce message, les attaquants ont visé non pas le domaine officiel ge.ch, mais geneve.com, qui est l'organisation touristique de Genève.

Le groupe «NoName057(16)» voulait paralyser le site internet du canton de Genève et Lausanne ainsi que d'autres villes.

