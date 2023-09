Traque aux oligarques russes: Parmelin dit non aux banquiers suisses

Le Conseil fédéral s'est prononcé contre la motion des Vert-e-s. Dans les médias, le président du PLR Thierry Burkart s'est en revanche dit favorable à ce que la Suisse rejoigne la task force, ralliant ainsi le PS, Le Centre et les Vert'libéraux. Le patron de l'Association suisse des banquiers (ASB) a lui aussi récemment déclaré ne voir que peu de raisons de s'opposer à la participation de la Suisse.

Le Conseil national doit se prononcer la semaine prochaine sur une motion des Vert-e-s en faveur de l'adhésion à la task force. Des diplomates de France, d'Italie, d'Allemagne, des Etats-Unis, du Canada, du Japon et du Royaume-Uni avaient demandé, en mars, à la Suisse de s'engager davantage dans la recherche de l'argent russe.

Guy Parmelin met en garde contre le fait que le travail au sein de la taskforce pourrait augmenter la pression sur la Suisse. «Il pourrait aussi y avoir une pression au sein de cette institution pour que la Suisse reprenne en plus des sanctions de l'UE celles des Etats-Unis par exemple». Selon lui, la Suisse doit conserver sa liberté de décision sur cette question.

«Dans un monde de plus en plus polarisé, la Suisse a intérêt, en tant que pays neutre, à conserver une certaine réserve»

Une adhésion n'est pas dans l'intérêt de la Suisse, a-t-il déclaré à la NZZ am Sonntag. Le conseiller fédéral UDC a lancé, dans cette l'interview:

Plus de «Suisse»

Kiev aurait une nouvelle arme qui frappe fort et loin en territoire russe

Les plus lus

Des milliers de bistrots risquent la faillite à cause de Berne

La Confédération réclame à de plus en plus d'établissements le remboursement intégral, sous 30 jours, des crédits versés pour les cas de rigueur. La raison? Un flou dans la loi votée par le Parlement durant la pandémie. Gastrosuisse s'oppose à la situation et présente un avis de droit.

Des centaines, voire des milliers de restaurateurs pourraient être rattrapés, des années plus tard, par les mesures de restriction imposées en 2020 lors de la pandémie de Covid-19. De nombreux restaurants pourraient bientôt recevoir un courrier du canton leur demandant de rembourser des indemnités de rigueur pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Et avec la missive, l'ombre de la faillite qui pointe le bout de son nez.