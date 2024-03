Pourquoi Berne ne veut pas d'un fonds de reconstruction pour l'Ukraine

Et de conclure qu'il faut d'abord définir quel est le chemin pour que la Suisse puisse participer à la reconstruction de l'Ukraine et ensuite proposer les instruments nécessaires.

Le Conseil fédéral était également opposé au texte . Il estime que les conditions pour un financement extraordinaire ne sont pas réunies. La prochaine stratégie de coopération internationale prévoit déjà 1,5 milliard de francs pour l'Ukraine et la région , a indiqué le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Et d'assurer que le soutien à l'Ukraine et à sa reconstruction est important pour le Conseil fédéral.

Les trains CFF sont supprimés entre Sierre et Viège

Le trafic ferroviaire est actuellement à l'arrêt sur la ligne Lausanne-Brigue. La perturbation va durer jusqu'à 9h30.

Il faudra s'armer de patience pour les pendulaires et utilisateurs des CFF. Plus aucun train ne circule entre Sierre et Viège (VS).