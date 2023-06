Wagner s'est emparé de la ville de Rostov-sur-le-Don. Keystone

Voici comment la Confédération voit la situation en Russie

De nombreux pays suivent attentivement la situation en Russie suite à la rébellion du groupe Wagner contre Moscou. La Suisse en fait partie.

Plus de «Suisse»

«Une rébellion armée est en cours dans la région sud de la Russie. La situation est confuse et l’évolution future incertaine», informe, ce samedi, le département fédéral des Affaires Etrangères.

La diplomatie suisse a réagi à chaud aux derniers évènements survenus sur le sol russe. En effet, l'armée de mercenaires de Wagner, à la sinistre réputation, s'est emparée d'une ville stratégique au sud du pays: Rostov-sur-le-Don.

Image: watson

Ces mercenaires, pilotés par le Evgeni Prigojine, devenu une star en Russie après la victoire de son groupe paramilitaire ultraviolent à Bakhmout en Ukraine, sont entrés en rébellion contre le ministère russe de la Défense. Leur objectif? Faire tomber son patron Sergueï Choïgou. Les récents évènements ont donc fait dresser l'oreille à Berne où l'on suit la situation de près.

Pour en savoir plus 👇 Rébellion de Wagner: récit d'une ahurissante démonstration de force de Fred Valet

«Les voyages à destination de la Russie sont déconseillés ainsi que les séjours non urgents», indiquent les autorités suisses. Concernant les personnes de nationalité suisse qui se trouvent en Russie, le gouvernement est clair:

«Tenez-vous au courant au travers des médias ou par le biais de personnes de confiance locales. Evitez les grands rassemblements de foule et les alentours des installations militaires. Conformez-vous aux directives des autorités locales. Portez toujours votre passeport sur vous afin de pouvoir prouver votre identité lors des contrôles de personnes.»

Cela fait un certain temps que la Suisse déconseille à ses ressortissants de se rendre en Russie. La situation est, selon le site de la Confédération: «de plus en plus imprévisible en Russie; il n'est pas exclu qu’elle se dégrade». Un dernier avertissement, s'il le fallait:

«La Russie considère la Suisse et les autres pays qui lui ont imposé des sanctions comme des Etats inamicaux. Il n’est pas exclu que la Suisse et les personnes de nationalité suisse fassent l’objet de mesures de rétorsion de sa part.»

(jah)