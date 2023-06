«La Russie considère la Suisse et les autres pays qui lui ont imposé des sanctions comme des Etats inamicaux. Il n’est pas exclu que la Suisse et les personnes de nationalité suisse fassent l’objet de mesures de rétorsion de sa part.»

Cela fait un certain temps que la Suisse déconseille à ses ressortissants de se rendre en Russie. La situation y est, selon le site de la Confédération, «de plus en plus imprévisible; il n'est pas exclu qu’elle se dégrade». Un dernier avertissement, s'il le fallait:

Mon utérus et moi, on vous emmerde

Le 21 juin, deux initiatives immondes pour réduire le nombre d'avortements ont été avortées. Les initiantes, deux femmes UDC, n'ont pas réussi à récolter le nombre de signatures requis, et la gauche s'en félicite. Désolée, non. Dire «ouf», ça m'emmerde et ça me désole. Aujourd'hui, j'ai honte que mon pays ait «failli» devoir encore se prononcer sur la question.

Avorter, c'est un droit. Point barre.