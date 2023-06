Cette pub anti-Poutine dérange le Conseil fédéral

La Poste rétropédale suite à une polémique concernant une publicité provoc' en faveur de la votation fédérale sur la loi climat impliquant Poutine. Voici pourquoi.

La fondation Myclimate a fait parler d'elle ces derniers jours avec une action publicitaire des plus particulières à la gare de Zurich. Celle-ci veut promouvoir l'adoption de la loi sur la protection climatique à l'aide d'une campagne anti-Poutine. Un écran représentant la tête du maître du Kremlin a ainsi été installé autour d'une boîte aux lettres.

Dès que quelqu'un insère son enveloppe de vote dans la fente de l'écran, une animation générée par ordinateur commence à montrer Poutine luttant pour respirer.

Voici comment ça marche 👇 Vidéo: watson

Myclimate explique le lien avec la loi sur la protection du climat comme suit: si la Suisse accepte la loi, les Etats dictatoriaux, comme la Russie, ne pourront plus recevoir plusieurs milliards d'euros par an pour la vente de pétrole et de gaz. Ils veulent fermer la bouche du dictateur - avec des enveloppes de vote au lieu de billets de banque.

La Poste freine brutalement

Cette action doit se poursuivre ces prochains jours à Berne et à Genève. Mais la Poste refuse désormais de mettre à disposition des boîtes aux lettres pour cette action. Le porte-parole de la Poste, Stefan Dauner, à confirmé ceci à 20 Minuten, jeudi.

La Poste dit avoir fait son autocritique, estimant qu'il n'était pas très judicieux d'accepter cette mission. «Nous ne nous attendions pas aux réactions parfois très émotionnelles à l'égard de l'ex-Régie qu'a provoquée cette action. Mais nous les prenons au sérieux, car la Poste ne participe pas à des campagnes de votation», a déclaré Dauner.

«Nous voulons maintenant en tirer de bonnes leçons»

Intervention du Conseil fédéral?

Mais pourquoi la Poste a-t-elle décidé de faire marche arrière? Selon Züri Today, les hautes sphères politiques seraient intervenues. Le portail en ligne, qui tient ces informations d'une «source fiable», dit que le conseiller fédéral UDC Albert Rösti s'est penché sur la question mardi déjà. En tant que chef du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Detec), Rösti est responsable à la fois de la votation sur la loi sur la protection du climat et de la Poste.

Interrogé par Züri Today, le Detec ne s'est pas exprimé précisément sur le rôle de son ministre dans cette affaire, mais le département écrit:

«Les entreprises proches de la Confédération que sont la Poste et les CFF sont en principe tenues à la neutralité politique»

On attend donc de la Poste qu'elle fasse preuve de diligence avant les votations.

Myclimate dit avoir fait tout juste et s'inquiète

Les organisateurs de la campagne publicitaire sont perplexes face à l'intervention présumée du Conseil fédéral. Ils affirment avoir loué régulièrement la boîte aux lettres et avoir informé pleinement la Poste à l'avance de l'ensemble du projet, écrit la fondation. Si une intervention de Rösti, membre du Conseil fédéral, a effectivement eu lieu, alors selon myclimate:

«Il est préoccupant que la liberté d'expression soit limitée par une instance supérieure dans une démocratie telle que la Suisse.»

Le département d'Albert Rösti n'est pas content que La Poste ait accepté le mandat de Myclimate. Image: keystone

Et qu'un membre du Conseil fédéral de l'UDC intervienne de manière aussi significative dans les processus démocratiques juste avant le vote sur la loi sur le climat pourrait poser problème. Myclimate souligne également qu'il est important pour eux «de mener des discussions politiques en Suisse de manière respectueuse et dans le cadre de la liberté d'expression».

Et maintenant?

Myclimate ne lâche rien. C'est pourquoi il a été décidé de procéder à l'installation comme prévu à la gare de Berne le jeudi, mais sans utiliser une boîte aux lettres de la Poste. Des affiches indiqueront où se trouvent les boîtes aux lettres les plus proches.

Destruction au marteau

L'installation de Myclimate à la gare de Zurich a déjà fait les gros titres cette semaine. Une femme s'est frayé un chemin à travers la sécurité et a frappé la vitre de l'installation avec un marteau.

Une femme frappe à coups de marteau sur Poutine Vidéo: watson

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une partisane de Poutine énervée par la démarche. Le CEO de Myclimate, Stephen Neff, a déclaré à watson qu'une plainte pénale avait été déposée pour dommages à la propriété. (dab)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci