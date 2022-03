Martullo-Blocher interdit le mot «guerre» à ses employés

Martullo-Blocher n'a pas voulu s'exprimer concrètement sur le courriel en question. Au lieu de cela, un porte-parole aurait pris position pour elle et aurait répondu en quelques phrases: «A notre connaissance, les personnes qui parlent de «guerre» peuvent être poursuivies politiquement en Russie. Nous avons informé nos collaborateurs à ce sujet». (ohe)

L'année dernière, le groupe suisse a généré environ 22 millions de francs avec sa succursale à l'Est

La conseillère nationale UDC justifie cette directive par la protection des collaborateurs et des affaires. Le groupe Ems est actif en Russie depuis plus de 20 ans. 67 collaborateurs sur un total de 2600 travaillent sur place.

Le WOZ, en citant l'e-mail de Martullo-Blocher, indique que la conseillère nationale insiste: «Au sein du groupe Ems-Chemie, en interne comme en externe, on parlera dès à présent et jusqu'à nouvel ordre de «conflit ukrainien». Le mot «guerre» ne doit pas être utilisé».

«En Russie, l'utilisation du mot guerre dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie est passible de prison»

La conseillère nationale UDC et patronne du groupe chimique Ems-Chemie Magdalena Martullo-Blocher aurait interdit à ses collaborateurs d'utiliser le mot «guerre» en rapport avec l'attaque russe contre l'Ukraine. C'est ce qu'écrit le Wochenzeitung ( WOZ ).

La directrice d'EMS-Chemie et fille de Christoph Blocher, Magdalena Martullo-Blocher lors de la conférence de presse de bilan de février 2022

