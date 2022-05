D'après le conseiller fédéral, ses services mettent au point depuis des semaines des plans et une hiérarchisation des priorités en cas d'urgence. «La Suisse doit voir comment elle peut s'approvisionner en sources d'énergie et où il est possible de réduire les dépendances.» (ats/jch)

«L'Etat ne peut en outre pas intervenir. Ce sont des organisations privées qui achètent du gaz sur le marché et le distribuent aux entreprises et aux clients en Suisse. Il n'existe pas de loi pour une régulation étatique.»

Les combats de vaches en Suisse doivent être interdits, selon Peta

L'organisation de défense des droits des animaux People for the ethical treatment of animals (Peta) exige la fin des combats de reines, une manifestation «absurde» qui vise à divertir les êtres humains au détriment des bêtes. La 100e finale nationale des vaches de la race d'Hérens aura lieu ce week-end à Aproz (VS).

«La tradition ne justifie pas la cruauté envers les animaux», estime lundi Ilana Bollag au nom de Peta suisse, citée dans un communiqué. Si les vaches de la race d'Hérens sont des animaux grégaires qui établissent une hiérarchie stricte entre elles lors de la montée à l'alpage au printemps, «elles ne se battent pas sans raison, ne le font que lorsque c'est nécessaire», poursuit l'association dénonçant «une exploitation d'un comportement naturel».