Une fondation genevoise aurait financé le Hamas

Plusieurs médias accusent la Fondation Secours Humanitaire (FSH), de soutenir et financer le Hamas. Ils mettent également en avant les liens de Carlo Sommaruga avec diverses personnalités palestiniennes aux activités troubles.

Une fondation qui a des bureaux à Genève, à Ramallah et à Gaza est soupçonnée de financer le Hamas, dû moins indirectement, a-t-on pu lire dimanche dans la Sonntags Zeitung.

Cette organisation caritative, la Fondation Secours Humanitaire (FSH), est active en Palestine pour aider la population civile, notamment en fournissant une aide médicale aux centres de soin. Elle lève à cette fin des fonds en Suisse. Si d'autres fondations ont le même but louable, celle-ci est pointée du doigt pour son financement présumé du Hamas. Et, avec elle, le Genevois Carlo Sommaruga qui vient d'être réélu au Conseil des Etats, ainsi que d'autres politiciens romands, comme Laurence Fehlmann Rielle et son mari.

En ce qui concerne Carlo Sommaruga, il est en effet apparu à de nombreuses reprises avec le président de la Fondation, qui, lui, a rendu visite au chef du Hamas en 2021, à Istanbul.

Le chef du Hamas Ismaël Haniyeh (à droite) avec son représentant en Suisse et le président de la FSH Mahmoud Baroud (à gauche).

Le nouvellement réélu conseiller aux Etats a également participé à une conférence, en compagnie de Mushir al-Masri, haut responsable du Hamas, en 2012, organisée par l'Université de Genève, tout en ignorant à l'avance que cet homme serait à ses côtés, comme il le dira à la NZZ.

Et, toujours dans ce quotidien, il dit:

«La paix souhaitée dans la région ne peut être obtenue que s'il y a un dialogue avec tous les acteurs - y compris le Hamas»

Carlo Sommaruga, pro-palestinien convaincu

Rappelons que Carlo Sommaruga est président du groupe parlementaire Suisse-Palestine et soutient «activement» le mouvement BDS, pour boycott-désinvestissement-sanctions, qui lutte contre l'apartheid du gouvernement israélien envers les Palestiniens et dénonce le comportement des colons israéliens sur les populations palestiniennes de Cisjordanie ou d'Israël.

Alors, chasse aux sorcières ou réelle collusion, l'avenir nous le dira.

(hun)