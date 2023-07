Humeur

J'adore les chevaux, mais ils n'ont rien à faire au centre de Genève

La cité de Calvin a autorisé un projet d'une année pendant laquelle l'association Les Attelages du Léman proposera des balades en calèches aux touristes. Une initiative qui pose problème et voici pourquoi.

Dès vendredi 7 juillet, des calèches tirées par des chevaux circuleront à Genève. Un projet pilote d'une année, qui pourrait être prolongé si l'activité rencontre le succès. Si tirer une calèche est loin d'être une difficulté pour le cheval, c'est plutôt le lieu de cette activité qui interpelle.

Ces promenades passeront par la Vieille-Ville. Autrement dit, l'un des endroits les plus casse-gueules de Genève, déjà envahie par les voitures, les scooters, les vélos et j'en passe. Les chevaux devront donc tirer une calèche remplie de touristes là où il n'y a pas grand-chose à voir (soyons honnêtes deux minutes), majoritairement en montée et sous une météo pouvant être difficile à supporter.

«Les rues ne sont plus faites pour ça»

Ne pensez surtout pas que ce coup de gueule sort tout droit de la bouche d'une bobo citadine. Etant moi-même propriétaire d'un cheval, je peux affirmer avec certitude que cette activité est dénoncée par la majorité d'entre nous, cavaliers et propriétaires de chevaux, si réalisée dans de mauvaises conditions.

«Les rues ne sont plus faites pour ça. C'est clairement un attrape-touriste» Samantha Picard, coach d'équitation

Et tous les coins ombragés et points d'eau du monde n'y changeront rien, malgré les déclarations du fondateur de l'association, un «passionné», qui assure que le bien-être des chevaux sera «respecté» parce qu'ils travailleront sous une météo «ni trop chaude ni pluvieuse».

Coup de chaleur, coup de sang, stress, inconfort ou encore déshydratation – tous pouvant entraîner la mort – ne sont que quelques exemples de ce qu'un cheval risque à faire ce genre d'activité dans l'excès. Bien que cela n'arrive pas à chaque fois, le risque en vaut-il la chandelle? Ainsi, je tiens à vous rappeler que le cheval est un animal extrêmement fragile et complexe qui n'a pas sa place en milieu urbain au 21e siècle.

Coup de chaleur, coup de sang, quésaco? Coup de chaleur: hyperthermie provoquée par un défaut de régulation de la température interne du cheval en cas de forte chaleur extérieure. Sa température pouvant dépasser 41°C et entraîner la mort. Il s’agit d’une urgence grave, dont il faut repérer les signes cliniques afin de la traiter rapidement et efficacement. Une bonne connaissance des causes prédisposant permet d’adapter la gestion des chevaux en période de fortes chaleurs.

Coup de sang: terme utilisé pour définir un ensemble de signes cliniques apparaissant chez le cheval lors d’une affection brutale des muscles du dos et de la croupe, consécutive à un exercice ou à un stress.



Si vous souhaitez goûter aux joies de l'équitation, préférez un lieu plus adapté. Un tour en calèche dans une commune de vignoble n'inflige pas le même stress à l'animal qu'un tour en ville, par exemple.

Quand l'argent est plus fort que tout

Mais, dans cette affaire, il semblerait que ce ne soit pas qu'une question de passion. Qui plus est lorsque l'on apprend – grâce à la Tribune de Genève – que les trois circuits proposés seront de 20, 35 ou 55 minutes pour des tarifs abordables, mais qu'il sera également possible de «privatiser la calèche à des prix plus élevés».

A quand la fin de l'utilisation des animaux pour générer du profit? Combien de drames et d'actes de maltraitance animale doivent encore avoir lieu pour que cela cesse?

La pratique de l'équitation est déjà bien trop salie par les nombreux drames qui surviennent chaque année tant chez les amateurs que les professionnels. Et la voix de ceux qui la pratiquent de manière éthique et respectueuse de l'animal est bien trop souvent étouffée par ces inconscients, prêts à tout pour montrer à quel point le cheval, «c'est vraiment génial».

Dieu merci, à en croire les commentaires des internautes sous la publication de l'article de la Tribune de Genève sur Facebook, nombreux pointent du doigt cette activité. L'espoir n'est donc pas encore perdu.