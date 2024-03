La date butoir pour remplir la déclaration fiscale approche à grands pas. Image: watson

Les impôts baissent en Suisse: voici combien vous pouvez économiser

La date butoir pour remplir la déclaration fiscale approche à grands pas (ou vient d'être dépassée) en Suisse romande. Dans de très nombreuses communes, la facture sera moins salée par rapport à l'année dernière. Nos cartes interactives vous montrent où.

Loyers, primes d'assurance maladie, électricité, nourriture: on peut avoir l'impression que tout devient plus cher en Suisse ces derniers mois. Dans ce contexte de hausse des prix, la nouvelle est donc plus que bienvenue: de nombreux contribuables helvétiques sentiront un allègement de leurs impôts cette année.

C'est ce qui ressort d'une analyse des données de l'Administration fédérale des contributions. (Pour les détails du calcul, voir l'encadré à la fin de l'article.) Nous avons choisi deux scénarios pour illustrer la situation: un couple marié avec deux enfants et une personne vivant seule et sans enfants.

Premier scénario : couple marié avec deux enfants

Pour un ménage de quatre personnes (couple marié avec deux enfants), dans lequel les parents gagnent ensemble 100 000 francs (répartition: 70 et 30%), les impôts baissent dans plus de 1560 des 2136 communes suisses, soit plus de 70% du total.

La comparaison des années fiscales 2022 et 2023 donne l'image suivante:

Dans de nombreux endroits, la hausse sera conséquente. C'est notamment le cas du canton de Vaud, où toutes les communes affichent une diminution supérieure à 10%. Dans quelque 130 d'entre elles, l'allègement de la charge fiscale dépassera les mille francs.

Tous les autres cantons romands vont connaître une diminution des impôts, à l'exception de Berne et de quelques communes fribourgeoises.

Dans environ 9% des cas, la situation ne va pas changer (c'est notamment le cas au Tessin, à Glaris et dans plusieurs communes zurichoises), alors que les ménages modèles verront leur facture augmenter dans 370 communes environ.

Deuxième scénario : personne seule, sans enfants

Le deuxième scénario porte sur une personne célibataire et sans enfants, vivant seule, dont le revenu annuel brut est de 80 000 francs. Dans ce cas, le nombre de communes où les impôts vont baisser est encore plus grand (plus de 2000 sur 2163), mais la diminution sera globalement plus modérée.

Ainsi, pour reprendre l'exemple du canton de Vaud, la baisse oscillera entre 5,8 et 1,7% - ce qui équivaut tout de même à quelques centaines de francs de moins. Genève, Neuchâtel et le Jura affichent des diminutions plus réduites, souvent inférieures à 2%. Le Valais se situe à mi-chemin.

La facture augmentera dans une cinquantaine de communes seulement, et ne changera pas dans un nombre de localités encore plus réduit: trois.

Le délai pour déposer la déclaration fiscale approche à grands pas: il est fixé au 15 mars dans les cantons de Vaud et Berne, au 31 mars à Genève et Fribourg. Pour les habitants de Neuchâtel et du Jura, il va falloir demander une prolongation: la date butoir vient tout juste d'être dépassée.