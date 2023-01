Voici dans quelles communes les impôts vont baisser

La charge fiscale 2022 diminue pour de nombreux ménages en Suisse. Nous vous montrons pour chaque commune, sur une carte interactive, à combien s'élèvera la facture fiscale.

Stefan Trachsel, Tim Naef, Mark Walther / ch media

En ces temps de hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, c'est une nouvelle bienvenue: de nombreux contribuables suisses sentiront un léger allègement de leurs impôts en 2022. Ces jours-ci, les cantons envoient les documents relatifs à la déclaration d'impôts pour l'année écoulée. Le délai de dépôt est généralement fixé au mois de mars.

Concentrons-nous sur le scénario suivant: pour un ménage modèle de quatre personnes (couple marié avec deux enfants), dans lequel les parents gagnent ensemble 100 000 francs (répartition: 70 et 30%), les impôts baissent dans plus de 900 des quelque 2150 communes suisses. C'est ce qui ressort d'une analyse des données de l'Administration fédérale des contributions. La comparaison des années fiscales 2022 et 2021 donne l'image suivante:

Pour une bonne partie des communes suisses (en bleu-gris clair sur la carte ci-dessus), la situation ne va pas changer entre 2021 et 2022. Certaines vont tout de même présenter des allègements pouvant aller jusqu'à quelques centaines de francs, surtout dans les cantons de Schaffhouse, Lucerne et Saint-Gall.

En Suisse romande, seuls deux cantons se distinguent par une (légère) réduction de la charge fiscale 2022: Fribourg et le Jura. La commune du Châtelard (FR) voit par exemple baisser les impôts de 311 francs, mais les allègements seront globalement plus modérés.

Les impôts ont baissé dans deux communes suisses sur cinq. Image: Shutterstock

Genève se distingue

Les ménages modèles ne verront leur facture augmenter que dans 130 communes environ: c'est le cas de Genève, seul canton de Suisse où toutes les communes seront concernées par une hausse de la charge fiscale. L'augmentation sera par contre modérée, dans l'ordre de 20 francs. Les communes bernoises de Riggisberg et Bleienbach sont en tête avec une augmentation d'environ 350 francs chacune.

Pour les célibataires, les couples sans enfants ainsi que les retraités dont la situation de revenu est comparable à celle du ménage modèle, la comparaison est similaire pour l'année fiscale 2021. En d'autres termes, c'est surtout en Suisse alémanique que la situation est devenue plus favorable.

La moitié des ménages

Le nombre de personnes qui bénéficieront finalement d'une baisse d'impôts dépend d'une multitude de facteurs et est difficile à calculer. La situation familiale et le revenu peuvent varier d'une année à l'autre, mais une chose est sûre: les quelque 900 communes dans lesquelles notre ménage modèle s'en sort mieux regroupent près de 50% de tous les ménages privés de Suisse.

Même si l'allègement n'est généralement que minime, il arrive à un moment opportun. Les signes de renchérissement étaient finalement tous présents récemment: le taux d'inflation en 2022 était de 2,8%, ce qui est bas en comparaison internationale, mais atypiquement élevé pour la Suisse. Depuis le début de l'année 2023, de nombreux ménages paient en outre nettement plus pour l'électricité. Les prix du gaz ont déjà nettement augmenté sur l'année.