Lucerne: 3 enfants disparus dans l'incendie d'une maison

La maison détruite par le feu est une vieille ferme en bois, qui n'était plus en exploitation agricole. La grange n'en était pas séparée par un mur coupe-feu. On ignore pour l'instant encore l'origine de l'incendie. (jah/ats)

Les trois enfants recherchés sont une fratrie, a précisé le maire d'Escholzmatt (LU) dont le village de Wiggen fait partie. Les écoles et les camarades de classe des enfants ont été informés de leur disparition. Les adultes blessés sont les parents des enfants et le partenaire actuel de la mère. Les deux personnes sérieusement blessées ont été héliportées à l'hôpital.

Trois enfants sont portés disparus après l'incendie d'une maison à Wiggen (LU) dans la nuit de dimanche à lundi, indique la police lucernoise aux médias. Deux personnes âgées de 36 et 43 ans ont été sérieusement blessées. On déplore aussi un blessé léger de 38 ans.

