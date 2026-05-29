beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Alerte a Lugano après un gros incendie

GIF animéJouer au GIF
La scène filmée de loin.Image: screenshot

Ce gros incendie inquiète à Lugano

Un spectaculaire dégagement de fumée a entraîné une alerte des autorités tessinoises vendredi. La population est invitée à éviter largement le secteur concerné.
29.05.2026, 15:0729.05.2026, 15:18

Un important incendie s'est déclaré vendredi dans le quartier de Viganello, à Lugano, dans le canton du Tessin. Le sinistre provoque un important dégagement de fumée ainsi qu'une forte odeur, ont indiqué les autorités tessinoises via l'application d'alerte Alertswiss.

Un important incendie s&#039;est déclaré vendredi dans le quartier de Viganello, à Lugano, dans le canton du Tessin. Le sinistre provoque un important dégagement de fumée ainsi qu&#039;une forte odeur ...
Image: AlerteSwiss

Les pompiers et la police sont intervenus sur place. La circulation est fortement perturbée dans le secteur de la Via Maggio, où s'est déclaré l'incendie. La zone se situe près du lac à proximité de la piscine.

Face aux importantes fumées, les autorités ont appelé la population à la prudence. Les habitants sont invités à garder portes et fenêtres fermées et à couper les systèmes de ventilation ainsi que les climatiseurs. Les autorités recommandent également d'éviter le périmètre concerné et de contourner largement la zone. Elles demandent enfin à la population d'informer ses voisins des consignes de sécurité en vigueur.

L'origine de l'incendie n'était pas encore connue vendredi en fin de journée. (jah avec sda)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Cette adorable petite fille reprend «Let It Go» de «La Reine des Neiges»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On sait quand la pluie va faire son retour en Suisse
La Suisse romande connaîtra un week-end très chaud et largement ensoleillé, avant le retour progressif des orages et d’une graduelle baisse des températures.
Après une fin de mois de mai caribéenne, la Suisse romande s’apprête à vivre un week-end de début juin particulièrement chaud, avant une dégradation plus marquée en cours de semaine prochaine.
L’article