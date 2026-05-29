La scène filmée de loin. Image: screenshot

Ce gros incendie inquiète à Lugano

Un spectaculaire dégagement de fumée a entraîné une alerte des autorités tessinoises vendredi. La population est invitée à éviter largement le secteur concerné.

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Un important incendie s'est déclaré vendredi dans le quartier de Viganello, à Lugano, dans le canton du Tessin. Le sinistre provoque un important dégagement de fumée ainsi qu'une forte odeur, ont indiqué les autorités tessinoises via l'application d'alerte Alertswiss.

Image: AlerteSwiss

Les pompiers et la police sont intervenus sur place. La circulation est fortement perturbée dans le secteur de la Via Maggio, où s'est déclaré l'incendie. La zone se situe près du lac à proximité de la piscine.

Face aux importantes fumées, les autorités ont appelé la population à la prudence. Les habitants sont invités à garder portes et fenêtres fermées et à couper les systèmes de ventilation ainsi que les climatiseurs. Les autorités recommandent également d'éviter le périmètre concerné et de contourner largement la zone. Elles demandent enfin à la population d'informer ses voisins des consignes de sécurité en vigueur.

L'origine de l'incendie n'était pas encore connue vendredi en fin de journée. (jah avec sda)