Incendie à Vernier (GE): la mère est décédée aux soins intensifs

Une enquête est en cours auprès de la brigade criminelle sous la conduite d'une procureure pour déterminer les causes du sinistre. A ce stade, toutes les hypothèses sont étudiées, y compris celle de l'origine criminelle, écrit le Ministère public. (ats)

La femme de 28 ans avait été admise aux soins intensifs après le drame. L'incendie s'était déclaré peu après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi dans la cave d'un immeuble de quinze étages et avait provoqué beaucoup de fumée. L'adolescent et sa mère avaient été retrouvés inconscients dans la cage d'escalier.

La surmortalité en Suisse en 2022 a donné lieu à des spéculations au cours de ces derniers mois. Les dernières statistiques fédérales montrent que le Covid-19 est responsable de nombreux décès supplémentaires. Mais cela n'explique pas tout.

La pandémie de Covid-19 n'occupe plus qu'une place mineure dans le baromètre des préoccupations des Suisses. Dans une récente étude de Moneyland, le Covid-19 apparaissait au 38e rang des plus grandes préoccupations des Suisses. Bien que des vagues plutôt discrètes continuent de traverser le pays, le Covid a perdu de sa dangerosité, notamment grâce à la vaccination et à l'immunité collective.