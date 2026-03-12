Une femme dépose des fleurs à l'endroit du drame qui a fait six morts mardi à Chiètres. 11 mars 2026. Médaillon: le Dr Fabrizio Marra. image: afp/dr

«Cela montre qu'il représentait un danger»: un psychiatre explique

Alors que la dangerosité de l'individu à l'origine du drame de Chiètres, connu pour instabilité psychique, a été jusqu'ici peu relevée, le Dr Fabrizio Marra, médecin-psychiatre dans le canton de Vaud, indique à watson que tout individu, suivi en psychiatrie et recherché par la police, comme l'était l'auteur de l'immolation par le feu, constitue un danger pour lui-même et/ou pour autrui.

«Marginal et perturbé.» Ce sont les termes employés mercredi par les autorités fribourgeoise pour dresser le profil psychique de l’homme de 65 ans à l’origine de l’incendie meurtrier du car postal survenu mardi à Chiètres, dans lequel il a lui-même perdu la vie.

«Marginal et perturbé», mais «représentant aussi un danger», souligne le médecin-psychiatre vaudois Fabrizio Marra, qui se réfère à la procédure engagée par la police cantonale bernoise pour le retrouver dans les heures ayant précédé son passage à l’acte. L’hôpital bernois qui le suivait avait en effet signalé sa disparition le jour du drame, comme l’a révélé mercredi la RTS. La recherche avait même été étendue à l’ensemble du territoire national.

«Auto-agressivité et hétéro-agressivité»

Jusqu’ici, les communiqués officiels n’ont pas particulièrement mis l’accent sur la dangerosité de cet individu. Or, comme l’explique à watson le Dr Fabrizio Marra, ancien responsable clinique à la Fondation de Nant (VD), spécialisée dans les soins psychiatriques:

«En psychiatrie, un avis de recherche est lancé à l’endroit d’un patient disparu, si celui-ci représente un danger pour lui-même et/ou pour autrui. On parle alors d’auto-agressivité, contre soi, ou d’hétéro-agressivité, contre les autres.» Dr Fabrizio Marra

Dans le cadre de sa profession, le Dr Fabrizio Marra a signalé à plusieurs reprises à la gendarmerie vaudoise la disparition de patients représentant un danger découlant de leur pathologie psychiatrique.

«Le dispositif est très bien rodé. Sitôt la disparition signalée, la recherche de police est lancée, à toute heure du jour et de la nuit» Dr Fabrizio Marra

Il s’agit de protéger les patients contre eux-mêmes, lorsqu’ils sont susceptibles de suicider, mais aussi la société d’actes violents qu’ils pourraient commettre.

Qu’en était-il exactement de l’homme de 65 ans qui s’est immolé par le feu, provoquant la mort de cinq autres personnes, mardi à 18h25 à Chiètres? Les informations parvenues pour l’heure indiquent qu’il serait parti inopinément d’un hôpital bernois où il était hospitalisé pour une pathologie non pas psychiatrique, mais somatique (toute la médecine, sauf la psychiatrie). Pour autant, il avait été précédemment hospitalisé en psychiatrie et faisait apparemment l’objet d’un suivi.

Le Dr Fabrizio Marra l’affirme encore:

«Seuls les patients représentant un danger font l’objet de tels avis de recherche au niveau de la police» Dr Fabrizio Marra

C'était le cas de cet homme de 65 ans, un Suisse du canton de Berne.

On ignore encore si l'auteur de drame faisait ou avait fait l’objet d’un PAFA, un placement à fins d’assistance. Autrement dit, d’un internement contraint. Précision du Dr Fabrizio Marra:

«Cette décision peut être prise sans l’accord de l’intéressé ou de ses proches» Dr Fabrizio Marra

«Délire»

L’acte à la fois suicidaire et meurtrier du passager du car postal de la ligne fribourgeoise Guin-Chiètres (Düdingen-Kerzers, en allemand), à savoir l’immolation par le feu, peut obéir à plusieurs cas de figure. Le Dr Fabrizio Marra en cite deux: le délire et l’acte délibéré.