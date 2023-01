Devinez dans quel pays les œufs sont les plus chers du monde

Toutefois, les Etats-Unis continuent cependant de se rapprocher du sommet absolu. Selon le portail de comparaison Global Product Prices, le quatrième producteur d'œufs au monde se situe actuellement au 5 e rang sur 90 pays sélectionnés, avec un prix de 4,77 dollars par douzaine d'œufs. Il n'y a qu'en Suisse, en Slovaquie, en Norvège et en Corée du Sud que les œufs sont encore plus chers.

Les œufs sont particulièrement chers dans des Etats comme la Californie ou le Colorado, où seuls les produits de plein air peuvent encore être vendus. Mais même dans le Midwest, douze œufs coûtent en moyenne plus de 4,50 dollars. Bien qu'il n'y ait pas eu de panique générale comme avec le papier toilette pendant la pandémie de Covid, les rayons des supermarchés étaient tout de même vides durant les fêtes de fin d'année dans certaines régions. En effet, contrairement aux particuliers, certains restaurants et producteurs de denrées alimentaires sont tributaires des œufs. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de réduire leur offre ou d'augmenter les prix en raison de la pénurie.

«Depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, le prix des œufs a explosé. La vie quotidienne est devenue plus chère sous le contrôle des démocrates. Nous demanderons des comptes à Biden et aux démocrates pour leurs dépenses incontrôlables.»

