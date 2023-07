Cet opérateur téléphonique suisse annonce une hausse des prix

Contacté par la RTS, Salt se défend et déclare que «ceux qui ne sont pas d’accord avec l’adaptation de tarif sont invités à contacter le service clientèle ou le Salt Store le plus proche pour évaluer des options alternatives à leur contrat actuel». (sia)

En revanche, il sera difficile de faire valoir cette hausse des prix comme un motif pour résilier son contrat. En effet, les opérateurs ont prévu cette éventualité au printemps dernier, souligne la Fédération romande des consommateurs (FRC). A l'image de Swisscom et Sunrise, qui ont intégré des clauses dans leurs conditions générales, leur permettant d'ajuster les tarifs des abonnements en fonction de l'indice des prix à la consommation.

