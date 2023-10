Cet influenceur a trompé tout la Suisse pour se faire de l'argent

L'influenceur Joung Gustav et son équipe de marketing publient depuis des mois des informations erronées pour promouvoir leur boisson. La marque «Migros» apparaît dans les vidéos, mais le détaillant suisse ne bronche pas.

Depuis environ trois ans, Tiktok et Instagram sont les terrains de jeu de l'influenceur suisse Joung Gustav. Il est devenu célèbre en 2020 avec ses sondages de rue, dans lesquels il interviewait principalement des adolescents. Les jeunes semblent goûter aux contenus créés par le trentenaire: sur TikTok, il compte plus de 5,6 millions d'abonnés.

Cette année, Joung Gustav a ajouté «homme d'affaires» à sa liste d'activités, en lançant sa propre eau vitaminée, Vyte. Mais sa stratégie publicitaire est quelque peu douteuse.

Actions publicitaires discutables

Ces derniers mois, Joung Gustav et son équipe ont publié à plusieurs reprises de fausses vidéos d'actualité pour promouvoir la boisson vitaminée. Jusqu'à présent, sept actions publicitaires ont déjà été réalisées et publiées sur les comptes Instagram et Tiktok de la boisson. Détail crucial: à la fin de chaque vidéo, le logo Migros apparaît, car c'est ce détaillant qui distribue le produit.

Le logo Migros est souvent présenté dans les publicités Vyte. Image: capture d'écran Instagram

Par exemple, un clip dans lequel la foudre frappe la Prime Tower de Zurich a été posté sur le compte Instagram de Vyte. La vidéo a été relayée par plusieurs autres comptes et a obtenu près d'un million de vues. Ce n'est que bien plus tard que Joung Gustav et son équipe ont avoué qu'il s'agissait d'un faux clip – alors que les vidéos avaient déjà fait le tour du monde.

Dans une autre vidéo, l'équipe a filmé un sosie de Travis Scott se promenant à l'Openair Frauenfeld – une bouteille de Vyte à la main, bien entendu. Plusieurs portails d'information suisses ainsi que les festivaliers présents à l'Openair ont été étonnés par ce clip. 20 Minutes a publié un article intitulé: «‹Highlight de la soirée› – une Zurichoise (22 ans) rencontre Travis Scott devant une baraque à frites». Une fois de plus, la vérité a été révélée, mais cette fois encore, il a fallu attendre un certain temps pour que l'action publicitaire soit rendue explicite.

En septembre, cette fois-ci, la vidéo d'une marmotte mangeant docilement une pêche sur la pelouse de l'arboretum de Zurich a fait le tour des réseaux sociaux. watson a trouvé la vidéo suspecte et a consulté un expert pour déterminer s'il s'agissait d'un fake. Et c'était bel et bien le cas. L'expert en animaux Andreas Moser a affirmé qu'il était impossible qu'une marmotte vive si proche de l'arboretum.

«Dans la vidéo, la marmotte se montre confiante et n'a pas peur du contact humain. Si c'était vraiment le cas, des milliers de personnes auraient déjà dû remarquer l'animal»

Une autre mise en scène était celle d'un activiste climatique qui bloquait le Hardbrücke en s'y collant et se faisait réprimander par un automobiliste. La Weltwoche a titré: «Blocage de route à Zurich: un automobiliste intervient». Plus de sept millions de personnes ont vu la vidéo originale, affirme Joung Gustav dans la vidéo d'explication de la mise en scène. Mais combien d'entre elles ont par la suite appris qu'il s'agissait d'un fake? La question reste ouverte.

«Guérilla marketing»

Sur son site web, Vyte qualifie les fausses vidéos de «guérilla marketing». On pourrait aussi considérer ces vidéos comme une diffusion de fake news.

Interrogée par watson, l'association Médias suisses ne fait pas directement référence à la campagne de Joung Gustav, mais explique:

«Les fake news sont un problème qui s'est accentué ces dernières années, notamment parce que la consommation des médias s'est déplacée en grande partie vers l'espace numérique et les réseaux sociaux. La désinformation y est plus difficile à réprimer, notamment parce que les plates-formes elles-mêmes n'assument pas assez de responsabilités».

Que peut faire la publicité? Peut-on utiliser des fake news pour faire de l'ombre aux activistes du climat alors qu'il s'agit de l'un des principaux thèmes de la campagne électorale actuelle? Et ce à une époque où la guerre fait rage en Ukraine, où la diffusion de fake news et de propagande est utilisée à outrance.

Nous avons demandé à Migros ce qu'elle pensait des fausses vidéos de l'influenceur. Le logo du géant orange apparaît à chaque fois à la fin des clips, car c'est lui qui commercialise la boisson. Migros ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet, et dit qu'il faut s'adresser directement au créateur de contenu. Mais watson n'a reçu aucune réponse de ce dernier.

Il est difficile de savoir s'il existe une collaboration entre Migros et l'influenceur. Migros se contente d'affirmer qu'elle n'a rien à voir avec les vidéos. Toutefois, des vidéos circulent sur le net, dans lesquelles Joung Gustav fait de la publicité pour sa boisson devant des magasins Migros et distribue des bons Migros.

