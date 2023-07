Bard, l'IA de Google est désormais disponible en Suisse. Image: watson

Tout savoir sur Bard, l'IA de Google, désormais disponible en Suisse

Jusqu'à présent, le robot textuel de Google, Bard, ne parlait que trois langues et n'était pas disponible en Suisse. Dès aujourd'hui, Bard, qui comprend désormais le français, peut être utilisé dans notre pays.

Stephanie Schnydrig et Raffael Schuppisser / ch media

Lorsqu'il s'agit de développer l'intelligence artificielle (IA), le groupe américain Google a clairement une longueur d'avance. Par exemple, l'IA de Google reconnaît depuis longtemps déjà automatiquement les contenus et les visages sur les photos et réalise donc un triage en conséquence.

Mais l'année dernière, Google a été dépassé par la société OpenAI qui a présenté le robot textuel ChatGPT. Fin mars, Google a répondu avec Bard. Mais jusqu'à présent, l'outil n'était disponible que dans une petite partie du monde et ne parlait, outre l'anglais, que le japonais et le coréen. Il est désormais possible de discuter avec Bard en Suisse.

Voici ce qu'il fait mieux que ChatGPT:

Quelle est la différence entre ChatGPT et Bard de Google?

Les deux robots textuels sont de grands modèles linguistiques et ont été entraînés sur une quantité énorme de textes provenant d'Internet. Les modèles travaillent avec des probabilités et calculent quel mot est le plus susceptible de suivre le mot précédent. Un exemple avec «Aujourd'hui, le ... brille», les modèles linguistiques peuvent prédire que le mot «soleil» doit très probablement être utilisé ici.

Mais contrairement à ChatGPT, présenté fin novembre 2022, Bard est connecté à Internet et est donc au courant de l'actualité. ChatGPT lui, n'a été entraîné qu'avec des informations allant jusqu'à septembre 2021.

Où Bard est-il accessible?

Tant Bard que ChatGPT permettent de taper les questions par écrit ou de les formuler oralement via le microphone. L'accès au chatbot de Google se fait via bard.google.com.

Voici à quoi ressemble Bard en Suisse 👇 source: watson

Que peut faire Bard, à part rédiger des textes?

Avec l'extension de Bard en Europe, Google intègre également de nouvelles fonctions dans le moteur d'intelligence artificielle. Ainsi, il sera désormais possible non seulement de lire les réponses de Bard, mais aussi de les écouter. De plus, il est possible de sauvegarder les conversations et de les partager avec d'autres personnes.

Il sera possible d'alimenter avec du texte et des images. Cette application n'est toutefois disponible qu'en anglais dans un premier temps.

Combien coûte Bard?

Bard est gratuit. Il faut toutefois disposer d'un compte Google. Le service est disponible à partir de 18 ans.

Comment expliquer le retard du lancement de Bard en Suisse?

«Deux points sont principalement responsables de cette situation: la langue et la protection des données», explique Jack Krawczyk, le chef de produit de Bard. Désormais, le robot textuel comprendra plus de quarante langues, dont l'allemand, le français, l'italien, l'arabe et le chinois. Il était important d'apprendre à Bard quels sont les propos problématiques dans chaque langue, détaille Jack Krawczyk:

«Notre objectif est de maximiser l'utilité tout en minimisant les dommages» Jack Krawczyk

La deuxième raison de ce retard est la sécurité des données. Bard n'est disponible dans un pays que lorsqu'il est clair que le service est conforme aux dispositions locales en matière de protection des données. L'obstacle n'a pas été la législation suisse en matière de protection des données, qui est très libérale, mais plutôt le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. Google souhaitait déployer son service dans tous les pays européens en même temps.

Pourquoi Google a-t-il d'abord raté son implantation dans le marché de l'IA?

Celui qui domine un marché n'a aucun intérêt à le changer. Cela vaut également pour Google. Les principaux revenus du groupe proviennent de la publicité, notamment des liens sponsorisés qui apparaissent en haut des résultats de recherche. Celui qui utilise un chatbot plutôt que Google, n'a plus besoin de tels liens.

Ce n'est évidemment pas ce que Google dit publiquement. L'entreprise américaine a expliqué vouloir mettre Bard à la disposition d'un échantillon de personnes et attendre leur retour. Ceci afin d'améliorer son produit.

Jack Krawczyk affirme que la technologie en est encore à ses débuts et que le parcours sera long. Selon lui, quelques mois ne suffisent pas.

Bard a-t-il toujours des problèmes avec les fake news?

Lors de sa première démonstration, Bard a été invité à expliquer à un enfant les découvertes du télescope spatial James Webb. Bard a alors raconté que le télescope avait réussi à prendre la première photo d'une planète en dehors de notre système solaire. C'est inexact, la première photo d'exoplanète a été prise par un télescope au sol dès 2004.

De telles réponses, certes convaincantes, mais fausses sur le fond, sont un problème non résolu des modèles linguistiques. En effet, il peut arriver que les chatbots d'intelligence artificielle inventent des choses lorsqu'ils ne savent pas quoi faire. Toutefois, cela ne vaut pas seulement pour Bard, mais aussi pour toutes les IA, ChatGPT compris.

Bard est-il intégré au moteur de recherche Google?

Non, ou du moins pas encore. C'est une différence avec le moteur de recherche Bing de Microsoft, dans lequel le modèle linguistique GPT-4 d'OpenAI est intégré et qui a également accès à Internet.

Comment Bard fonctionne-t-il?

Google propose le robot vocal comme un service autonome. En effet, selon Jack Krawczyk, Bard n'est pas seulement chargé de fournir des connaissances factuelles, mais aussi de générer de nouvelles idées, c'est-à-dire d'être créatif.

Contrairement au chatbot de Bing, Bard ne cite pas ses sources. La raison en est qu'il n'existe aucune méthode permettant d'indiquer de manière fiable d'où l'IA tire réellement ses informations, explique Jack Krawczyk. Les développeurs ont donc résolu le problème en intégrant un «bouton Google-it» dans Bard. Les utilisateurs peuvent ainsi vérifier eux-mêmes une affirmation de Bard en effectuant une recherche classique sur Google.

Comment Bard va-t-il changer la recherche sur le web à long terme?

C'est la grande question que Google n'est pas le seul à se poser et dont personne ne connaît encore la réponse. Aujourd'hui déjà, il est possible de googler de nombreuses informations sans avoir à cliquer sur un lien. Google affiche directement les réponses à des questions telles que «Combien d'enfants a Tom Cruise» ou «Quel temps fera-t-il demain»?

Comme ici par exemple 👇 Image: watson

Si l'on poursuit cette tendance, on peut facilement imaginer que même pour des questions plus compliquées, nous ne serons plus dirigés vers des sites web tiers, mais que nous recevrons des réponses sur mesure de la part d'un chatbot. Et ce n'est que lors d'une recherche approfondie qu'il faudra se tourner vers des sources primaires. Toutefois, comme expliqué au point 6, cela ne sera possible que si les réponses sont plus fiables.

«Aujourd'hui, Google offre donc déjà différentes possibilités d'obtenir les informations souhaitées. Bard en est une autre» Jack Krawczyk

Selon Jack Krawczyk, Bard ne doit pas remplacer la recherche classique sur Google, mais la compléter. Si l'on veut savoir comment jouer de la guitare, on peut le faire sur Google ou sur Youtube. Celui qui veut un conseil sur une bonne pizzeria dans les environs utilise soit Google soit Maps.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)