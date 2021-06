Neuchâtel a été ravagé par les intempéries, mais combien ça va coûter?

Suisse

Après la grêle et les inondations, c'est l'heure de passer à la caisse. Et les dégâts s'élèvent à plusieurs millions.



L'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (Ecap) du canton de Neuchâtel évalue à environ quinze millions de francs les dégâts en lien avec les intempéries qui se sont abattues mardi soir sur Cressier (NE) et les villages alentours. Le nombre de cas prévisibles se chiffre à 400:

200 et 250 cas dans le village de Cressier.

200 cas dans les autres communes.

Pour la grêle qui s'est abattue lundi sur les montagnes neuchâteloises, l'institution anticipe entre 500 et 800 cas pour des dommages allant entre deux et trois millions de francs. On vous le racontait ici 👇.

Et les autres assureurs?

La Mobilière, plus gros assureur ménage du canton de Neuchâtel, a elle enregistré 1540 cas de sinistres dans le canton depuis lundi, entre la grêle à La Chaux-de-Fonds et les intempéries, a expliqué Pierre-André Praz, agent général. Les montants se chiffrent au total à plus de trois millions de francs.

Les sinistres liés à la grêle à La Chaux-de-Fonds s'élèvent à 1400.

Les cas liés aux fortes intempéries qui ont dévasté une partie du village de Cressier, se montent à 72 pour l'assureur ménages.

L'assureur a précisé qu'il va soutenir et indemniser ses clients dans les plus brefs délais. (jah/ats)

